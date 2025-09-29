Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 19 municipios las cancelan
Un supermercado Consum. EFE/Manuel Bruque

Nuevo aviso de Consum sobre la apertura de sus tiendas en la Comunitat Valenciana por la alerta roja de lluvias

La cadena de supermercados actualiza su situación ante el episodio de tormentas

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:02

El temporal de lluvias está descargando con fuerza este lunes en numerosos municipios de la Comunitat Valenciana afectando a la vida ordinaria de las personas y a la actividad económica.

En este contexto, Consum ya avisó el domingo que sus tiendas permanecerían cerradas en las zonas de alerta roja por el peligro de fuertes precipitaciones.

La cadena de supermercados ha emitido este lunes un nuevo aviso a través de sus redes sociales. Consum informa de que las tiendas afectadas por la alerta roja en Valencia​, permanecerán cerradas «hasta que la situación de alerta roja pase».

Consum explica además que el servicio de tienda online seguirá suspendido en todas las zonas afectadas.

«Los trabajadores de las plataformas de Silla, Quart y Riba-roja permanecen en sus casas hasta que pase la alerta roja», informa la cadena de supermercados en el mismo comunicado. «En total son más de 7.000 los compañeros en sus casas durante la jornada de hoy (sede, tiendas y plataformas)».

La cadena informa además de la reapertura de las tiendas de Benicarló, Vinaroz y Peñíscola, que permanecían cerradas por la alerta roja y que ahora pasan a situación de alerta naranja.

