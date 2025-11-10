Mercadona estrena sección esta semana en nueve supermercados de España La cadena anuncia nuevas aperturas de 'Listo para Comer'

Mercadona sigue tratando de mejorar cada día la experiencia de los clientes y por ello va implementando novedades para ser el supermercado de referencia de los españoles.

Algo que se ha convertido ya en habitual en la cadena de Juan Roig en la sección de 'Listo para comer', ya que en España y Portugal cuenta con más de 1.110 tiendas que ofrecen esta posibilidad. Allí, todo el que acude puede disfrutar de comida hecha para llevársela directamente a su casa y no tener que cocinar.

Cada semana se van realizando nuevas aperturas, y precisamente en la del 10 al 16 de noviembre se estrena esta sección en nueve supermercados de España. Este lunes 10 ha sido el momento en hasta o tiendas.

Las aperturas se han realizado en Alfaro (La Rioja), -Avda. Zaragoza, 95, Girona – C/ Can Pau Birol, 7, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) – C/ Profesor Lozano, 14, Segovia – Ctra. de Riaza, 6, Gavà (Barcelona) – Avda. Joan Carles I, 27, Murcia – Ctra. Alicante, 2, Borriana (Castellón) – C/ Camí d'Onda, 20, Petrer (Alicante) – C/ los Pinos. El miércoles 12 será el turno para Bailén (Jaén) – Alfredo Kraus.

La cosa no queda ahí porque en lo que queda de mes la cadena todavía tiene programado inaugurar sección en hasta 35 tiendas más. El lunes 17, sin ir más lejos, en Catarroja (Valencia), en C.º Real, 99. Y el lunes 24 en Elche (Alicante) y en Xirivella (Valencia).

Qué hay en el 'Listo para Comer'

En 'Listo para comer' Mercadona ofrece platos tradicionales como paella o tortilla de patata, pero también pizzas, hamburguesas, croquetas o macarrones. También existe una muralita con opción de bebida fría y una zona de mesas y sillas para tomarlo allí si es necesario.

