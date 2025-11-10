Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana rechaza investigar si Maribel Vilaplana mintió en su declaración
Una mujer hace la compra en Mercadona. Mercadona

Mercadona estrena sección esta semana en nueve supermercados de España

La cadena anuncia nuevas aperturas de 'Listo para Comer'

J.Zarco

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:23

Comenta

Mercadona sigue tratando de mejorar cada día la experiencia de los clientes y por ello va implementando novedades para ser el supermercado de referencia de los españoles.

Algo que se ha convertido ya en habitual en la cadena de Juan Roig en la sección de 'Listo para comer', ya que en España y Portugal cuenta con más de 1.110 tiendas que ofrecen esta posibilidad. Allí, todo el que acude puede disfrutar de comida hecha para llevársela directamente a su casa y no tener que cocinar.

Cada semana se van realizando nuevas aperturas, y precisamente en la del 10 al 16 de noviembre se estrena esta sección en nueve supermercados de España. Este lunes 10 ha sido el momento en hasta o tiendas.

Las aperturas se han realizado en Alfaro (La Rioja), -Avda. Zaragoza, 95, Girona – C/ Can Pau Birol, 7, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) – C/ Profesor Lozano, 14, Segovia – Ctra. de Riaza, 6, Gavà (Barcelona) – Avda. Joan Carles I, 27, Murcia – Ctra. Alicante, 2, Borriana (Castellón) – C/ Camí d'Onda, 20, Petrer (Alicante) – C/ los Pinos. El miércoles 12 será el turno para Bailén (Jaén) – Alfredo Kraus.

La cosa no queda ahí porque en lo que queda de mes la cadena todavía tiene programado inaugurar sección en hasta 35 tiendas más. El lunes 17, sin ir más lejos, en Catarroja (Valencia), en C.º Real, 99. Y el lunes 24 en Elche (Alicante) y en Xirivella (Valencia).

Qué hay en el 'Listo para Comer'

En 'Listo para comer' Mercadona ofrece platos tradicionales como paella o tortilla de patata, pero también pizzas, hamburguesas, croquetas o macarrones. También existe una muralita con opción de bebida fría y una zona de mesas y sillas para tomarlo allí si es necesario.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea a botellazos entre dos grupos de jóvenes se salda con once detenidos y cinco heridos en Valencia
  2. 2 Pepe Rodríguez destapa las personas que tienen prohibida la entrada a su restaurante: «Son unos necios, tontolabas»
  3. 3 La gripe aviar obliga a confinar las gallinas de corral en 138 municipios valencianos
  4. 4 Un millar de personas se concentran en Valencia para exigir que se juzgue a Mazón por la gestión de la dana
  5. 5

    «Las obras en la avenida Giorgeta nos han destrozado el negocio»
  6. 6 Preocupación por el estado de salud de Adrián Rodríguez: «Esta vez no hay un hasta pronto»
  7. 7

    Gan Pampols: «Si mañana hay otra dana estamos peor preparados de lo que estábamos»
  8. 8 Un signo de modernidad en Valencia
  9. 9

    La alta sociedad valenciana se da cita en el debut de Victoria Aznar
  10. 10

    Dos llamadas y tres mensajes de Gan a Morant para formar su equipo: «No me respondió»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mercadona estrena sección esta semana en nueve supermercados de España

Mercadona estrena sección esta semana en nueve supermercados de España