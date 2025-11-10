El precio de los huevos desde hoy 10 de noviembre La gripe aviar dispara el coste muy por encima de la subida de otros productos

El precio de los huevos continúa su escalada imparable en España. La primera semana de noviembre de 2025, el sector registra cifras que no se habían visto en años, con un impacto directo en la cesta de la compra de millones de familias. Los últimos datos oficiales disponibles del Ministerio de Agricultura reflejan una realidad preocupante: los huevos se han convertido en el alimento que más ha subido en lo que va de año.

Según el Índice de Precios de Consumo (IPC) de septiembre, los huevos experimentaron un incremento interanual del 17,9%, convirtiéndose en el segundo producto alimenticio que más se encarece. Pero lo más significativo es que en el cómputo anual se sitúan como el alimento con mayor encarecimiento, con un aumento del 15,9% en 2025.

De cara a las próximas semanas, todo apunta a que los precios se mantendrán elevados, consolidando una tendencia ascendente que comenzó en febrero de este año y que, por ahora, no da señales de revertirse. En enero de 2025, cuando el Ministerio de Agricultura declaró un nivel de riesgo alto por gripe aviar e introdujo las primeras medidas preventivas, una docena de huevos de categoría M se vendía a 1,74 euros en origen y a 2,40 euros en los supermercados, una diferencia del 38%. En octubre de 2025, el precio en origen alcanzó 1,97 euros y en el punto de venta 3,15 euros de media, lo que supone un margen del 60% a lo largo de la cadena.

El precio hoy en los supermercados

A 10 de noviembre de 2025, el precio de la docena de huevos en los principales supermercados de España mantiene una sostenida tendencia al alza. En Mercadona y Consum la docena de talla M está a 3'10 euros y la de talla L a 3'30, mientras que la docena de gallinas camperas se eleva a 3'70 euros en la cadena de Juan Roig; en El Corte Inglés, a 3'29, 3'49 y 4'19, respectivamente; en Carrefour, doce huevos de talla M cuestan 3'26 y los de talla L están a 3'30; y en Alcampo se encuentran los más económicos: 3'04 talla M y 3'24 talla L en el caso de huevos de gallinas sueltas y 2'89 euros las enjauladas.

Casi un euro más en un año por docena

Las cifras del Observatorio de Precios de la OCU eran elocuentes y hace unas semanas describían la evolución, destacando que una docena de huevos de tamaño M había pasado de costar 2,14 euros en febrero a 3,14 euros en octubre. Los huevos tamaño L han seguido una trayectoria similar, escalando de 2,33 a 3,25 euros en el mismo período. Un encarecimiento de casi un euro por docena en apenas ocho meses.

El mensaje del ministro Planas El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha llamado este lunes a «la serenidad» por el brote de gripe aviar que ha obligado a confinar a las gallinas en 1.199 municipios españoles.. Según ha expuesto, «esto con una capacidad de producción que tarda en ajustarse, ha producido un efecto de incremento de precios», y ante estas incidencias cree que incidirá «de forma muy puntual, pero evidentemente hay que estar muy atentos». En este caso, ha transmitido «tranquilidad», precisando que España es «el tercer país junto a Chipre y a Francia con los precios de la alimentación más bajos dentro de la Unión Europea, a pesar de que se han incrementado, sobre todo desde la guerra de Ucrania en el conjunto de la Unión Europea y del mundo», aunque van a seguir «siguiendo muy de cerca el tema», ha aseverado.

Las causas detrás de la subida

Varios factores confluyen para explicar este incremento histórico. La gripe aviar ha jugado un papel fundamental, reduciendo la cabaña de gallinas ponedoras en toda Europa y afectando la producción. España ha visto cómo sus exportaciones caían un 6,3% entre enero y agosto de 2025, mientras que las importaciones se disparaban un 25,6% en el mismo período.

El precio del pienso para ponedoras, aunque ha bajado un 6% respecto a 2024, situándose en 289,3 euros por cada 100 kilos, mantiene niveles elevados que presionan los costes de producción. Pese a esta reducción, sigue un 18% por debajo de la media de los últimos cinco años, lo que evidencia la volatilidad del sector.

Los productores señalan además la resistencia de los intermediarios a reducir sus márgenes como otro factor clave. Los datos oficiales muestran que los márgenes brutos en la semana 39 alcanzaron los 174,32 euros por cada 100 kilos, frente a los 101,5 euros de la misma semana de 2024.