Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Guardia Civil encuentra objetos personales de Beatriz Guijarro en el paraje donde hallaron el cadáver calcinado
Joaquín Pérez, durante una reunión de trabajo. LP

Joaquín Pérez sigue los pasos de Salvador Navarro y también renuncia a la reelección en la patronal alicantina

La salida del actual presidente deja el camino libre para César Quintanilla, impulsor de la necesidad de cambio en la CEV y persona de confianza de Vicente Lafuente

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:14

Comenta

El actual presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, ha seguido los pasos de Salvador Navarro y finalmente ha decidido no presentarse a la reelección ... para seguir al frente de la patronal alicantina. La renuncia del empresario ilicitano, que cede su testigo con el propósito de que el empresariado alicantino tenga una «voz sólida, cohesionada y respetada», deja el camino libre para César Quintanilla, presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal) y figura de confianza de Vicente Lafuente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga si el cuerpo calcinado hallado en una montaña de Oliva es el de Bea
  2. 2 Asesinan a tiros a Miguel de la Mora, el estilista de las famosas
  3. 3

    Pintadas acusando de «chivato» a un empresario por la caída del cártel del puerto de Valencia
  4. 4

    %uFEFFLa habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo
  5. 5

    Jorge Fabuel renuncia a la confección del segundo traje oficial de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte
  6. 6 ¿Por qué vemos tantas hormigas en Valencia esta semana?
  7. 7

    Disney busca trabajadores en Valencia
  8. 8 El mercado de zapatillas más grande de España vuelve a Valencia con grandes descuentos
  9. 9 Un indigente mata a otro al apuñalarlo con un paraguas tras discutir en el centro de Valencia
  10. 10 La última imagen de Bea

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Joaquín Pérez sigue los pasos de Salvador Navarro y también renuncia a la reelección en la patronal alicantina

Joaquín Pérez sigue los pasos de Salvador Navarro y también renuncia a la reelección en la patronal alicantina