Joaquín Pérez sigue los pasos de Salvador Navarro y también renuncia a la reelección en la patronal alicantina

El actual presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, ha seguido los pasos de Salvador Navarro y finalmente ha decidido no presentarse a la reelección ... para seguir al frente de la patronal alicantina. La renuncia del empresario ilicitano, que cede su testigo con el propósito de que el empresariado alicantino tenga una «voz sólida, cohesionada y respetada», deja el camino libre para César Quintanilla, presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal) y figura de confianza de Vicente Lafuente.

«Me marcho convencido de que la unidad y la cohesión siguen siendo las claves para que Alicante tenga el peso que merece, por ello espero que la persona que ocupe la presidencia en los próximos años de continuidad al camino iniciado y que la CEV siga creciendo como voz sólida, cohesionada y respetada del empresariado alicantino y de toda la Comunitat Valenciana», ha afirmado el todavía presidente provincial.

Según ha explicado la CEV en un comunicado, durante su mandato, Joaquín Pérez ha defendido con firmeza la necesidad de contar con una voz única y sólida del empresariado alicantino, ha reclamado mejoras en infraestructuras, financiación y agua como prioridades estratégicas, y ha impulsado el crecimiento de la Confederación en la provincia con la adhesión de nuevas empresas y asociaciones, reforzando la presencia de la CEV en todas las comarcas.

Su decisión resuelve uno de los principales rompecabezas que se le habían presentado a Vicente Lafuente incluso antes de situarse al frente de la patronal. Reforzar Alicante era una prioridad para poner fin a «los históricos problemas» que han mantenido el sector empresarial alicantino y la patronal autonómica en los últimos tiempos.

Con la renuncia de Pérez, que ha destacado que su objetivo prinicpal ha sido «trabajar con honestidad y responsabilidad por las empresas de la provincia e impulsar la vertebración territorial», el terreno se allana para el único candidato que ya ha confirmado su candidatura: César Quintanilla.

El presidente de Uepal era una de las figuras contrarias a la gestión de Salvador Navarro e incluso llegó a reclamar un relevo al frente de la patronal públicamente. Su paso al frente responde, en parte, a la confianza que desde el primer momento mostró hacia Lafuente en caso de que este presentase una candidatura alternativa para dirigir la patronal.