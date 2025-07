Isabel Giménez: «Nuestras pymes soportan un sobrecoste en normativa que no hay en otros países»

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) cumple 35 años y, como defiende su directora general, Isabel Giménez, su «impulso y razón de ... ser» es la Comunitat a pesar de las tentación de «un tamaño mayor» en Madrid. «Somos de la terreta», añade.

–¿La FEBF es para todos o sólo para las empresas?

–Para todos. Más del 80% de las actividades son gratuitas. Por ejemplo, celebramos el Día del Ahorro, que es el último día de octubre y que muy poca gente conoce. Siempre digo que somos una sociedad de consumo, que los 365 días del año nos invitan a consumir pero no a ahorrar. Y es mucho más interesante ahorrar para tener bienestar financiero y salud mental, porque si tienes más o menos el dinero organizado sabes a qué velocidad puedes ir en la vida. No somos una sociedad que hable del dinero y hay que hablar, hay que planificar y esto es lo que intentamos desde la Fundación con diferentes actividades. Tenemos también el Día de la Educación Financiera, hemos hecho monográficos de ciberseguridad financiera porque hay mucho fraude...

–Dice que no se habla de dinero en la sociedad. ¿Por qué?

–No se habla de dinero porque, por un lado, hay una falta de educación financiera básica y, por otro, hay una razón cultural, pues la cultura anglosajona sí que habla más de dinero, pero a la cultura católica o europea le cuesta. Hemos pedido que haya un plan de educación financiera, que haya formación de finanzas caseras, como lo llamamos nosotros, o de gestión doméstica. Por ejemplo, nosotros vamos a los colegios de primaria en Valencia y les damos una charla sobre la gestión del presupuesto de su casa para que sepan lo que cuestan a sus padres: lo que supone el comedor escolar, el transporte, el uniforme, etc. Al final esa conciencia financiera es un ratito del domingo por la tarde, que tampoco es mucho si pensamos en todas esas horas que perdemos en Instagram o TikTok y que realmente no nos reportan nada.

–Ahí ahora nos encontramos a todos los 'criptoinfluencers'.

–Está de moda, sobre todo entre los chavales, y lo que es peor es que dan consejos para no trabajar, es decir: «Yo soy millonario, no voy a trabajar y tú tampoco vas a trabajar». Por eso nosotros defendemos la formación, la mejor inversión es la formación.

–¿Falta, por tanto, cultura financiera, en la sociedad actual?

–Sí.

–¿Y cómo se soluciona?

–Nosotros lo intentamos, lo que pasa es que a veces tenemos la sensación de ser una gota en el océano. Y también es verdad que la Fundación llega hasta donde llega. Vemos una falta de foco en la juventud, no están pensando en las finanzas porque están dispersos con redes sociales y, cuando les hablas de jubilación, lo ven lejano. Pero ponerte a ahorrar a los 50 para la jubilación es complicado, tienes que tener un sueldo muy alto. Luego también está el tema del ahorro previsional y el residual. Si esperamos al 30 del mes para ahorrar, no vamos a tener dinero en la cuenta. Es un tema de apartar y renunciar a un dinerito a principio de mes. Y, realmente, podemos funcionar.

«Los jóvenes no están pensando en las finanzas porque están dispersos con redes sociales»

–Eso en cuanto al ciudadano. En el caso de las empresas, ¿qué perciben con el contexto actual?

–Tenemos un problema de tamaño, es decir, la mayoría de las pymes son micropymes y están un poco desprotegidas porque su financiación es muy prudente, de corto plazo bancaria y en muchos casos propia, todo a pulmón. Y eso es una locura. A veces renuncian al crecimiento para mantener el control del 100% del capital y, en ocasiones, no tener ese 100% no es tan malo. Hay que ser más competitivos; esa renuncia al crecimiento les hace renunciar a tecnología, a internacionalización... Sin olvidar la regulación, ya que los requisitos regulatorios exigen a las pymes tener a una sola persona para llevar todo el tema del papeleo. Eso es mucho.

–¿La burocracia es el principal escollo al que se enfrentan?

–Sí, hay muchas quejas, es uno de los temas que más preocupa. Eso y ser competitivos. Porque nuestras pymes soportan un sobrecoste en normativa que tú ves que hay empresas en China, en India, etc. a las que no les sucede eso y están llegando con precios más bajos. No podemos inundar Europa de productos que no cumplen la normativa y luego obligar a nuestras pymes a que pasen por la rueda de una normativa excesiva.

–¿Sigue siendo la Comunitat una autonomía interesante para los inversores tras la dana?

–En los últimos años ha sido de las autonomías que más inversión ha recibido. Somos un centro de atracción de empresas tecnológicas. Lo hemos visto con la llegada de IBM. Y tenemos una situación geoestratégica privilegiada, con el puerto de Valencia como centro logístico a escala mundial. La Comunitat es un sitio muy atractivo.

–¿Qué podemos esperar al segundo semestre del año?

–Va a ser clave, porque ahora hay muchas decisiones que están paradas. El problema geopolítico genera incertidumbre, es un valor que no puedes medir. Eso ha hecho que los empresarios valencianos, por ejemplo, hayan acumulado stock en almacén porque, claro, hay variabilidad en los precios futuros de las materias primas, en la gasolina, etc. Los manuales de Economía nos dicen que una política arancelaria es empobrecer al vecino y empobrecerte tú también; al final es encarecimiento de todo, más inflación, subida de costes… Así que este segundo semestre va a ser complicado. De momento, hemos tenido un primer semestre bueno, principalmente por el turismo, con cifras de récord, pero hay otros sectores clave que veremos cómo navegan en el temporal. Al final si tienes un aumento de costes de tu cadena de producción, lo repercutirás en el cliente.

–Esa economía de esperar y ver.

–Y es muy malo para las inversiones a largo plazo, claves para la competitividad y para el crecimiento.