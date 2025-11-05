Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Frutería en un supermercado de Mercadona en Madrid. MARTA MORAS

Horario especial de Mercadona por el puente de La Almudena

La acumulación de días festivos tendrá incidencia en la apertura de supermercados y superficies comerciales en la ciudad de Madrid

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:22

Comenta

Más de 3.416.000 madrileños disfrutarán de un puente festivo la próxima semana. El festivo local del 9 de noviembre cae en domingo, pero esta vez sí se ha trasladado al lunes 10, con lo que permite hacer un puente de tres días (sábado, domingo y lunes).

Un puente festivo que sólo podrán disfrutar los vecinos y trabajadores en la ciudad de Madrid, que celebra la festividad de Nuestra Señora de La Almudena el día 9 de noviembre. Al caer este año en domingo, la fiesta se ha trasladado al lunes 10, lo que permite hacer el puente festivo.

Horarios comerciales

La acumulación de días festivos tendrá incidencia en la apertura de supermercados y superficies comerciales en la ciudad de Madrid.

Mercadona mantiene su política de no abrir en festivo y cerrará sus supermercados en la ciudad de Madrid el lunes 10 de noviembre. De esta forma, los horarios de la cadena valenciana quedan así:

-Sábado 8 de noviembre: abierto de 09:00 a 21:30 horas.

-Domingo 9 de noviembre: cerrado todo el día.

-Lunes 10 de noviembre: cerrado todo el día.

Los clientes de la ciudad de Madrid deben tener en cuenta ademásm que algunas de las tiendas de Mercadona se encuentran cerradas estos días por obras de reforma.

El resto de supermercados la cadena de la comunidad de Madrid mantiene su horarios habituales de apertura y cierre: de lunes a sábado de 09:00 a 21:30 horas y el domingo cerrarán.

La información más específica de cada una de las 1.604 tiendas de Mercadona se puede encontrar en el buscador de su página web.

