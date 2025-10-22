Más de 3.400.000 españoles tendrán un puente festivo en noviembre

El festivo local del 9 de noviembre cae en domingo, pero se ha trasladado al lunes 10, con lo que permite hacer un puente de tres días

Andoni Torres Valencia Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:04 Comenta Compartir

El mes de noviembre empieza con un festivo el mismo día 1, festividad de Todos los Santos. La mala noticia es que este año cae en sábado y al tratarse de una de las fiestas fijas de carácter nacional no puede trasladarse a otro día de la semana.

Más suerte tendrán los más de 3.416.000 españoles que disfrutarán de un puente festivo de tres días sólo una semana después. El festivo local del 9 de noviembre cae en domingo, pero esta vez sí se ha trasladado al lunes 10, con lo que permite hacer un puente de tres días (sábado, domingo y lunes).

Un puente festivo que sólo podrán disfrutar los vecinos y trabajadores en la ciudad de Madrid, que celebra la festividad de Nuestra Señora de La Almudena el día 9 de noviembre. Al caer este año en domingo, la fiesta se ha trasladado al lunes 10, lo que permite hacer el puente festivo.

La Fiesta de la Patrona de Madrid tiene lugar cada 9 de noviembre porque en ese día del año 1085, cuenta la tradición que, tras nueve días de plegarias se organizó una solemne procesión para localizar la imagen de la Virgen, que había sido escondida en la muralla por miedo a la ocupación árabe. Parte de la muralla se cayó y allí estaba oculta la imagen de la Virgen María con dos velas encendidas y fue llamada la Virgen de la Almudena (Virgen de la muralla).

Los actos religiosos, como la procesión, se celebrarán este año en Madrid también el domingo 9, pese a trasladarse el festivo al lunes 10 a efectos del calendario laboral.

Hasta fin de año, ya sólo quedan cuatro festivos comunes a toda España. Los que se celebrarán de manera conjunta y son fiesta nacional son el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos (sábado), el 6 de diciembre, Día de la Constitución (sábado), el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción (lunes) y el 25 de diciembre, Navidad (jueves).

Festivos nacionales de 2025

- 1 de enero, Año Nuevo (miércoles).

- 6 de enero, Epifanía del Señor (día de Reyes) (lunes).

- 18 de abril, Viernes Santo (viernes).

- 1 de mayo, Fiesta del Trabajo (jueves).

- 15 de agosto, Asunción de la Virgen (viernes).

- 1 de noviembre, Día de Todos los Santos (sábado).

- 6 de diciembre, Día de la Constitución (sábado).

- 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción (lunes).

- 25 de diciembre, Navidad (jueves).