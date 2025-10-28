El Gobierno prorroga el cese de actividad para autónomos afectados por la dana nueve meses más tarde de lo previsto

A pocas horas de conmemorar el primer aniversario de la dana, el Gobierno ha aprobado la medida básica para garantizar la continuidad de la actividad ... empresarial de los trabajadores autónomos afectados, la prórroga del cese de actividad, que se ha convertido en una de las grandes reivindicaciones del sector autónomo durante los últimos meses.

Lo ha hecho a través de la publicación de un Real Decreto-Ley por el que se prorroga la prestación del cese de actividad, popularmente conocido como «el paro de los autónomos», para que los afectados puedan recibirla con efecto retroactivo a 1 de febrero de 2025. Hasta ahora, los trabajadores por cuenta propia a los que la dana les impidió continuar su actividad pudieron acogerse a la medida del Ejecutivo hasta el 31 de enero, que fue la fecha inicial que se marcó el Gobierno para proteger a los autónomos.

La gravedad de la riada provocó una rápida movilización por parte de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que decidió anunciar la prórroga del mecanismo «para que se mantenga la protección de los trabajadores autónomos afectados». Sin embargo, no ejecutó esa prórroga, generando una oleada de desesperación entre los empleados por cuenta propia que veían lejana una recuperación de sus negocios y tampoco podían percibir la prestación que supuestamente debía entregarles el Gobierno.

Esa prórroga anunciada por Elma Saiz debía llegar el 31 de enero, para coincidir con la fecha de conclusión del plazo para solicitar esa prestación. Sin embargo, a pesar de las reiteradas protestas de las asociaciones empresariales de trabajadores autónomos, así como de la patronal o incluso de la propia comisionada de la dana, Zulima Pérez, la prórroga del cese de actividad extraordinario no ha visto la luz hasta este martes.

Cabe recordar que la prestación puede ser, por un lado, parcial (si el 75% de la facturación se genera en las zonas afectadas por la DANA) o total. Los trabajadores autónomos podrán acceder a la prestación de cese de actividad, aunque no tengan el periodo mínimo de cotización exigido, que normalmente es de 12 meses, y sin que les reduzca sus prestaciones en el futuro (es decir, lo que se conoce como contador a cero). Esta protección se reconocerá también a los autónomos con tarifa plana.

El anuncio ha llegado de forma prácticamente inesperada y junto a un conglomerado de medidas «para reforzar la reconstrucción y el apoyo a los afectados por la dana» aprobadas en el Consejo de Ministros. En el apartado de trabajo autónomo, además de la ansiada prórroga del cese de actividad también se ha aprobado la posibilidad de solicitar un aplazamiento del pago de la cotización a la Seguridad Social para empresas y autónomos.

La norma también despliega la línea ICO prevista en la Adenda del Plan de Recuperación en respuesta a desastres naturales, que movilizará hasta 750 millones de euros en financiación, con 180 millones de euros en ayudas para pymes, y se aprueba un nuevo programa de avales del Estado de hasta 5.000 millones de euros para apoyar a empresas, autónomos y hogares afectados en caso de emergencias de protección civil.

Asimismo, la Entidad Estatal de Vivienda podrá destinar parte de los recursos previstos inicialmente para la compra de vivienda a la adecuación de viviendas adquiridas y a promociones de vivienda nueva.