Los impagos a los autónomos afectados por la dana planean sobre los incendios

Los incendios forestales que calcinan la parte oeste de la Península ponen en riesgo el empleo de un sinfín de trabajadores por cuenta propia, ... al igual que en su día lo hizo la dana. Los colectivos afectados no quieren esperar a conocer la factura económica final para ponerse en acción y solicitar medidas que contribuyan a paliar los efectos del desastre medioambiental en explotaciones agrarias, ganaderas y negocios rurales, entre otro tipo de actividades.

Los autónomos han pedido ya al Ministerio de Trabajo ayudas directas para los trabajadores por cuenta propia de las zonas afectadas. En concreto, solicitan apoyo financiero a la reconstrucción por valor de 12.000 euros por autónomo afectado sin trabajadores y de 18.000 euros para trabajadores por cuenta propia con uno o dos trabajadores. Y demandan que estas ayudas se incrementen en 6.000 euros en cada caso si el negocio se encuentra en estado de siniestro total, así como el aplazamiento de cotizaciones e impuestos, según avanzó este miércoles la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA).

Sin embargo, la medida más llamativa entre las solicitada es una que ya se puso en marcha tras la dana, pero que en los últimos meses se ha convertido en el particular quebradero de cabeza para la patronal de los autónomos: la dotación de una prestación extraordinaria para compensar el cese de actividad.

Y es que la medida a la que se acogieron todos aquellos trabajadores que no pudieron regresar a su puesto de trabajo por culpa de los daños causados por la riada durante las semanas posteriores a la tragedia fue efectiva tan solo durante tres meses, ya que desde el sector se solicitó una prórroga de la prestación, cuyo plazo concluía el 31 de enero, que nunca llegó.

Ahora el temor a que el Ejecutivo de Sánchez haga caso omiso a su propuesta para los afectados por los incendios es real, puesto que durante siete meses los autónomos valencianos han estado a la espera de que el Gobierno aprobase la prórroga para las prestaciones por cese de actividad en la zona cero de la riada. Un periplo en el que las promesas se han sucedido sin llegar a cumplirse, manteniendo a unos 5.000 autónomos sin recibir una ayuda que, en muchos casos, era necesaria para retomar la actividad tras la tragedia.

La prestación para los afectados por la dana se determinaba según la base reguladora de cada trabajador, sobre la que se aplicaba el 70% respecto del promedio mensual, tomando como referencia los 12 últimos meses anteriores en los que existía cotización, teniendo en cuenta los meses en los que ha cotizado, correspondiendo en este caso, con carácter general, al periodo de octubre de 2023 a septiembre de 2024.

En un primer momento, el plazo para acceder a la prestación establecía el 31 de enero de 2025 como fecha límite para hacerlo. Sin embargo, la gravedad del asunto obligó a prorrogar su duración. O al menos a anunciar que esa era la intención que manejaba el Gobierno.

La primera en hacer una promesa en falso fue la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Emma Saiz, y más tarde el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también prometió –incluso en presencia de los Reyes– una prórroga que siete meses después todavía no se ha producido.

Los autónomos valencianos siguen esperando que la extensión de la medida se haga realidad, mientras las dudas sobre la fiabilidad del Gobierno a la hora de conceder una prórroga por cese de actividad planean ahora sobre las zonas más afectadas por los diferentes fuegos.