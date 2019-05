Ford baraja extender el ERE temporal Domingo, 19 mayo 2019, 00:08

Los ajustes de Ford en España son todavía una incógnita y, además, las reuniones se han ido posponiendo y no será hasta la segunda quincena de junio cuando se reúna la dirección y el comité de empresa. Sin embargo, esto no significa que la situación haya mejorado, según UGT en la planta valenciana. El actual ERTE está en vigor hasta el 31 de mayo, pero la carga de trabajo no va a más, por lo que la opción de una segunda prórroga gana enteros.