Los expertos vaticinan una Navidad lujosa, pero hogareña: uno de cada cuatro compradores gastará más

La de este año será una Navidad «más hogareña», pero con un mayor consumo que la del año pasado. Es la conclusión que ha presentado este miércoles la gerente de estrategia comercial y marketing de AECOC, Rosario Pedrosa, en el marco del 40º Congreso de la asociación que se celebra en el Roig Arena.

La representante de la patronal ha asegurado que el consumidor afronta el periodo navideño con «actitud positiva» al igual que lo hace el sector empresarial, tal y como reflejan las más de 500 personas encuestadas por la asociación. De tal modo, AECOC estima que un 25% de clientes aumentará su capacidad de gasto de cara al último mes del curso, con especial interés en productos premium de mayor calidad que persiguen el objetivo de «quedar bien dentro de la familia». En esa línea, cogen importancia productos gourmet. Así, uno de cada cuatro consumidores también incrementará su gasto en este tipo de productos.

A pesar de que el 71% de los consumidores «gastará igual o más que las navidades pasadas» y que el 46% no cambiará sus hábitos de compra, la apuesta a la hora de compra se centrará en la búsqueda de «estrategias de optimización de gasto», como la anticipación de las compras, la búsqueda diferentes ofertas por parte de cadenas de distribución o el cambio de productos por otros menos afectados por incrementos de precios.

El mayor incremento de gasto de cara a estas navidades por parte de los consumidores se verá en los productos de alimentación, en los que un 28% de los consultados asegura estar dispuesto a gastarse más. Un aumento que lleva a los responsable de la patronal a pensar que estas navidades pueden ser «más hogareñas», ya que además del mayor desembolso en alimentación, las encuestas también reflejan un menor interés en ir de viaje en la época navideña. «Un 40% de los que normalmente se iban de viaje nos dicen que este año se queda en casa. Eso es un 5% más de los que lo dijeron el año pasado. La tendencia es de pasar tiempo en familia», ha explicado Rosario Pedrosa.

El gasto también será mayor en ropa, calzado y complementos; así como en regalos y juguetes, dos apartados en los que uno de cada cinco consumidores gastará más este año. Del mismo modo, los perfumes o los cuidados de mascotas también son campos en los que se observará un incremento del gasto por parte del consumidor.

El optimismo que se respira desde el lado del consumidor también se traslada al lado del distribuidor. Casi ocho de cada diez empresas del sector del gran consumo prevé una buena campaña de Navidad, «incluso mejor que la que tuvo en 2024», y el 62% espera un periodo prenavideño con más actividad que el año pasado.

Un optimismo generado por la recuperación de capacidad de gasto por parte de los hogares y pese a la consolidación del canal online, que esta campaña navideña tendrá un crecimiento del 16% respecto al año previo y se convertirá en el canal elegido para cuatro de cada diez clientes a la hora de adquirir sus regalos.

