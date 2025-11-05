Así es el estand de la Comunitat en la World Travel Market: 400 metros cuadrados y una pantalla led gigante

El sector turístico valenciano se ha trasladado esta semana a Londres para tratar de reforzar su oferta en el mercado internacional. La World Travel ... Market, una de las ferias de turismo más prestigiosas del mundo, es el escenario idóndeo para hacerlo. Generalitat y empresas del sector coinciden en el objetivo del evento: hacer ver que la Comunitat va mucho más allá del turismo de sol y playa durante la campaña estival para alcanzar la esperada desestacionalización turística.

La apuesta de la administración para conseguirlo ha sido firme. La Comunitat es una de las pocas regiones españolas que cuenta con un estand propio en este evento, debido a su posición de referencia dentro del mercado internacional.

Sin embargo, ese posicionamiento clave debe reforzarse con una imagen potente, por lo que la Conselleria de Turismo ha apostado por un estand más grande que el del año pasado, con predominio de los tonos blancos y azules y una llamativa pantalla circular de led que corona el espacio de reuniones. En el estand de la Comunitat Valenciana participan un total de 36 coexpositores, entre asociaciones, ayuntamientos, empresas y entidades turísticas

El espacio de la Comunitat guarda muchas similitudes con el que ya presentó en la pasada edición de Fitur, donde se mostraba toda la oferta turística, con un espacio dirigido a presentaciones y zona de reuniones de negocio entre empresas, destinos y operadores.

De tal modo, la región participa en la feria de Londres con un estand propio de 397 metros cuadrados de exposición, 70 metros más de superficie que en 2024.Más allá del espacio propio, la Generalitat reforzará la imagen turística de la Comunitat con acciones destacadas en Londres, como inserciones en prensa y publicidad exterior en puntos estratégicos como Paddington Station y Leicester Square.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, confirmó la inversión de 970.000 euros por parte de la Generalitat en la feria internacional británica «para seguir fortaleciendo nuestra posición como uno de los destinos preferidos por el mercado británico».