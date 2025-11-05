Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El juez aborta el intento de la Fiscalía de investigar al excomisionado de la dana por falsificar un título
Imagen cenital del espacio de la Comunitat en la World Travel Market.

Imagen cenital del espacio de la Comunitat en la World Travel Market. LP

Así es el estand de la Comunitat en la World Travel Market: 400 metros cuadrados y una pantalla led gigante

El Consell apuesta por una ampliación de 70 metros y un diseño muy similar al de Fitur para tratar de atraer al turista internacional

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:56

Comenta

El sector turístico valenciano se ha trasladado esta semana a Londres para tratar de reforzar su oferta en el mercado internacional. La World Travel ... Market, una de las ferias de turismo más prestigiosas del mundo, es el escenario idóndeo para hacerlo. Generalitat y empresas del sector coinciden en el objetivo del evento: hacer ver que la Comunitat va mucho más allá del turismo de sol y playa durante la campaña estival para alcanzar la esperada desestacionalización turística.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 22 años muere tras chocar su moto contra un contenedor de obra en Valencia
  2. 2 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  3. 3 Los 5 valencianos más ricos de España, según Forbes
  4. 4 Aemet anuncia la llegada de lluvia a Valencia y señala dónde caerá durante dos días
  5. 5

    El día después de Vilaplana: imparte un curso de formación de ocho horas
  6. 6 El conductor de un coche eléctrico atropella a un policía de forma accidental en el centro de Valencia
  7. 7

    Un mensajero llevó a Mazón los documentos que firmó en El Ventorro el día de la dana
  8. 8

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  9. 9 La familia Roig, en el podio de las más ricas de España según Forbes
  10. 10

    El Colegio de Abogados carga contra la jueza de la dana: «Lanza comentarios gratuitos que menoscaban la independencia y dignidad de una letrada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Así es el estand de la Comunitat en la World Travel Market: 400 metros cuadrados y una pantalla led gigante