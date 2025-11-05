Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Puesto de España en la feria World Travel Market (WTM) de Londres EFE.

La Comunitat busca afianzar una cuarta parte de su negocio turístico en Londres: más de 3.000 millones de euros

Las previsiones de Hosbec apuntan a que el mercado británico dejará cifras récord tanto en ocupación como en gasto hotelero al cierre del año

Javier Gascó

Londres

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:34

Londres se convierte desde este martes hasta el jueves en la capital del turismo internacional. La World Travel Market, una de las ferias internacionales de turismo más importantes del mundo, ... marca la hoja de ruta para los agentes del sector. De modo que los principales destinos turísticos del planeta se dan cita en un certamen clave para definir hacia dónde avanzará el sector en los próximos meses. Entre esos destinos, como es lógico, estará la Comunitat, que viaja a la capital londinense con una nutrida representación empresarial e institucional para consolidar su presencia en el mercado británico, que desde hace varios años se ha convertido en una de las cuatro patas que sostiene al sector turístico valenciano.

