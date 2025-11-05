La Comunitat busca afianzar una cuarta parte de su negocio turístico en Londres: más de 3.000 millones de euros

Londres se convierte desde este martes hasta el jueves en la capital del turismo internacional. La World Travel Market, una de las ferias internacionales de turismo más importantes del mundo, ... marca la hoja de ruta para los agentes del sector. De modo que los principales destinos turísticos del planeta se dan cita en un certamen clave para definir hacia dónde avanzará el sector en los próximos meses. Entre esos destinos, como es lógico, estará la Comunitat, que viaja a la capital londinense con una nutrida representación empresarial e institucional para consolidar su presencia en el mercado británico, que desde hace varios años se ha convertido en una de las cuatro patas que sostiene al sector turístico valenciano.

Más de tres millones de turistas británicos llegarán este año hasta la Comunitat Valenciana. Una cifra -por el momento es la estimación que ofrecen desde la patronal hotelera, Hosbec- que confirma que el gran momento turístico que vive la región es debido, en gran parte, a la llegada de visitantes procedentes del Reino Unido. Solo hasta septiembre, los 2,39 millones de viajeros británicos habían realizado un desembolso total de 2.590 millones de euros, que podría incluso superar los 3.000 millones cuando acabe el curso.

En concreto, el mercado británico representa una cuota del mercado cercana al 25% en la Comunitat. Es decir, uno de cada cuatro turistas que llegan a la región proceden de las islas anglosajonas. De modo que afianzar el crecimiento que se viene experimentado desde 2019 resulta clave para el sector turístico valenciano, que tras el verano ha visto una ralentización en el crecimiento de las cifras tanto en visitantes como en gasto. La consellera de Turismo, Marián Cano, que ha confirmado su presencia en la feria tras varios días de incertidumbre provocada por la crisis interna del PP valenciano y por la dimisión de Mazón, cree que el certamen, al que la Generalitat ha destinado 970.000 euros, debe servir para «seguir fortaleciendo nuestra posición como uno de los destinos preferidos por el mercado británico».

Así, la World Travel Market se convierte en una cita clave en la que, según explican desde la patronal, la colaboración público-privada entre los distintos actores que conforman la industria turística debe servir para seguir atrayendo al viajero británico. El objetivo del certamen, en el que participarán empresas e instituciones valencianas, es principalmente «centrar la actuación estratégica» para confirmar, e incluso mejorar en el futuro, las previsiones respecto al mercado británico.

Según los datos de proyección de Hosbec hasta final de año, la Comunitat no solo podría superar «por primera vez» los tres millones de turistas británicos, sino que el gasto turístico total también se situaría por encima de los 3.300 millones. En 2024, la cifra de visitantes procedentes de Reino Unido creció un 10,8% y en lo que va de 2025 esa tendencia al alza se ha mantenido, con un incremento del 2,8% hasta septiembre. En lo referido al gasto turístico el crecimiento hasta septiembre se había contraído un 3,9% respecto al mismo periodo del año previo, influido especialmente por la presión inflacionista. Mejorar esas cifras de gasto y trabajar en busca de la desestacionalización del mercado británico, que concentra sus salidas hacia la Comunitat entre mayo y septiembre mayoritariamente, son dos de los retos a los que se enfrenta la industria turística valenciana para consolida un mercado tan importante como el británico.

Récord en pernoctaciones

Pese a esa disminución del gasto turístico, desde la patronal hotelera estiman que el mercado británico dejará cifras récord tanto en pernoctaciones como en gasto en hoteles. En esa línea, las previsiones de Hosbec para final de año son de 1,3 millones de británicos alojados en establecimientos hoteleros, dejando un total de 6,6 millones de pernoctaciones hoteleras en la Comunitat. En lo que va de 2025, el precio de los hoteles para este mercado se ha incrementado un 5% en la región. No obstante, las estimaciones de la patronal no reflejan un efecto negativo. El gasto directo en los hoteles valencianos se podría situar en torno a los 400 millones de euros, con una tarifa media de 114,5 euros y una estancia media que ronda los 5 días.

Y es que a pesar de la subida de los precios y de los efectos de la inflación entre el mercado británico, España sigue siendo su destino preferido para viajar. Según Hosbec, un 80% de los británicos salen de viaje o de vacaciones, y España es el destino elegido en un 32% de los casos. La Comunitat se mantiene como tercera opción, por detrás de las Islas Baleares y Canarias, principales competidores del territorio valenciano, sobre todo en el turismo de sol y playa.

Más allá del buen tiempo y las playas, la Comunitat ofrece un catálogo de productos plagado de alternativas para el visitante británico, que debe ser consolidado si se pretende crecer o incluso mirar de tú a tú a las dos principales potencias. Federico Fuster, presidente de Hosbec, considera que esa «variedad de productos es una de las fortalezas de la Comunitat», por lo que cree que ya hay «una gran parte del trabajo hecho».

No obstante, la mayoría de turistas procedentes del Reino Unido siguen teniendo el sol y playa (46%) y las escapadas turísticas (47%) como principales motivaciones a la hora de realizar un viaje a la Comunitat. Desde Hosbec reconocen que los visitantes británicos cada vez más tiene sus ojos puestos en cuestiones como la naturaleza con una visión cada vez más comprometida con la sostenibilidad, la posibilidad de realizar un viaje multidestino, el turismo de aventura o incluso el de cruceros.

«Es nuestra responsabilidad continuar demostrando que somos capaces de hacer las cosas con los criterios de sostenibilidad, eficiencia en la gestión y transparencia que requiere la propia actividad turística y que agradecen y valoran los mercados», indica Fuster.