Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones del viernes deja un nuevo millonario en España y reparte más de 330.801 euros en un municipio valenciano muy popular para veranear
Exterior de la gigafactoría de PowerCo en Sagunto. Irene Marsilla

Los nuevos perfiles profesionales que busca PowerCo para su gigafactoría de Sagunto

La compañía ya cuenta con 260 empleados en nómina e iniciará en 2026 la contratación de personal de planta

Alejandra Carrillo

Valencia

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:06

PowerCo, filial de baterías del grupo Volkswagen, continúa con su plan de expansión y refuerza de manera progresiva su equipo en un año crucial para ... el desarrollo de su gigafactoría en Sagunto. La compañía cuenta ya con una plantilla compuesta por más de 260 empleados, tras haber sumado casi un centenar de trabajadores desde marzo. La edad media de sus profesionales es de 38 años y la distribución por género de la plantilla se reparte en un 60% de mujeres y un 40% de hombres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un restaurante valenciano aspira a ser el local más bonito del mundo
  2. 2 Lucas Cañizares, hijo de la leyenda valencianista Santiago Cañizares, da el salto a Primera División
  3. 3 Las lluvias ya descargan en la Comunitat y Aemet activa un aviso por tormentas hasta la noche
  4. 4

    El nuevo horario de tardes obligará a reprogramar miles de citas en los hospitales valencianos
  5. 5 Estos son los catorce canales que Vodafone TV dejará de emitir el próximo mes de septiembre
  6. 6 Aemet confirma más chubascos acompañados de tormentas para el fin de semana en la Comunitat y señala las zonas donde lloverá
  7. 7

    La reforma de San Agustín en Valencia acortará el cruce donde murió una niña
  8. 8 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  9. 9 Prende fuego a un bar por no tener mayonesa para su bocadillo
  10. 10 Detenido un activo tironero que robaba joyas a ancianas en el centro de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los nuevos perfiles profesionales que busca PowerCo para su gigafactoría de Sagunto

Los nuevos perfiles profesionales que busca PowerCo para su gigafactoría de Sagunto