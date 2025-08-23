Los nuevos perfiles profesionales que busca PowerCo para su gigafactoría de Sagunto

PowerCo, filial de baterías del grupo Volkswagen, continúa con su plan de expansión y refuerza de manera progresiva su equipo en un año crucial para ... el desarrollo de su gigafactoría en Sagunto. La compañía cuenta ya con una plantilla compuesta por más de 260 empleados, tras haber sumado casi un centenar de trabajadores desde marzo. La edad media de sus profesionales es de 38 años y la distribución por género de la plantilla se reparte en un 60% de mujeres y un 40% de hombres.

El desarrollo de la gigafactoría representa un punto de inflexión en la estrategia de crecimiento de la compañía. De acuerdo con las previsiones internas, PowerCo espera superar la cifra de 350 empleados propios antes de que finalice el año 2025. En diciembre de 2024, cuando arrancaron las obras de la instalación, la firma anunció que durante2025 iba a contratar hasta a un millar de empleados para la ejecución del proyecto. Ahora, con los trabajos de edficación muy avanzados, la contratación se orienta de manera prioritaria hacia perfiles especializados tanto en la finalización de las obras como en el arranque de las operaciones.

De tal modo, PowerCo se encuentra en la búsqueda activa de perfiles especializados en materias como infraestructura específica de baterías (BSI), gestión de proyectos, producción y planificación. Desde la firma consideran que las contrataciones que se están realizando en las últimas semanas resultan «fundamentales para apoyar la construcción de la gigafactoría y garantizar la ejecución de los siguientes hitos del proyecto de forma eficiente». De modo que la firma tiene activas diversas ofertas de empleo para incorporar personal a partir de septiembre u octubre.

En lo que respecta a la siguiente etapa, la compañía ha definido que la contratación de personal de planta, también denominado personal de «shop floor», se pondrá en marcha a comienzos del año 2026. Este proceso de incorporación masiva coincidirá con la fase previa al inicio de las operaciones productivas, previsto para el segundo semestre del próximo curso. La transición marcará un cambio significativo en el proyecto, que pasará de una fase centrada en la construcción, el diseño y la planificación, a otra fase enfocada en la actividad industrial directa, vinculada a la fabricación de baterías en la gigafactoría.

En la actualidad, una parte del equipo de PowerCo ya desarrolla sus funciones en oficinas temporales instaladas a pie de obra, lo que permite coordinar de forma inmediata las actividades de construcción y dar seguimiento a los avances en tiempo real. Dentro de este grupo, se observa un número creciente de empleados procedentes de la Comunitat Valenciana.

Además, junto con la creación de empleo, la compañía avanza de forma paralela en iniciativas relacionadas con la formación y con programas de sostenibilidad. Ambas líneas de trabajo acompañan al proceso de crecimiento de la plantilla y forman parte de la preparación de los recursos humanos necesarios para garantizar que, cuando comience la fase industrial, exista un equipo cualificado y adaptado a las exigencias del sector.

Las previsiones de PowerCo en materia de empleo establecen un horizonte claro. Una vez arranque la actividad en la fábrica de Parc Sagunt II, la compañía tiene como objetivo alcanzar la cifra de aproximadamente 1.500 empleados. A partir de ese momento, el crecimiento continuará de forma gradual hasta llegar a los 3.000 puestos de trabajo cuando la gigafactoría alcance su plena capacidad operativa.