Ford ofrece un complemento salarial del 70% durante el ERTE Un trabajador en la planta de Ford en Almussafes / J. Monzó Los sindicatos rechazan la propuesta por «insuficiente» EUROPA PRESS Lunes, 29 octubre 2018, 19:08

La dirección de Ford Almussafes ha trasladado este lunes a los sindicatos una propuesta que ofrece un 70 por ciento de complemento salarial durante el Expediente de Reducción Temporal de Empleo (ERTE) y que los días 10, 11 y 31 de octubre se contabilicen como vacaciones de jornada industrial, una oferta que UGT y CCOO consideran «insuficiente» y que para Intersindical supone una «falta de respeto a la plantilla».

La empresa ha informado que estaría dispuesta a que el día 10 y 11 de octubre, mañana y tarde, y el 9 y 10 de octubre, en turno de noche, sean jornadas industriales, «pero tiene que formar parte del acuerdo del ERTE«, ha precisado CCOO en un comunicado.

Asimismo, para «demostrar su buena voluntad», Ford considerará el día 31 de octubre como jornada industrial para turnos diurnos y el 18 para el turno nocturno, pero el día 30 de octubre sería laborable para el turno de noche, ha indicado CCOO.

Esta organización sindical considera que la oferta es «insuficiente ya que no hay coste para la empresa y, en cambio, el coste para el trabajador es mucho más elevado». En este sentido, los empleados dejan de percibir la parte que no complementa la empresa hasta el 100%, y «ponen su paro», «comenzando a generar un nuevo paro que en caso de volver a entrar en un ERTE o ser despedido le darían a elegir entre el viejo o nuevo paro perdiendo el que no elija».

CCOO ha incidido en que «los días de paro, al ser sueltos, computan como 1,25 días, por lo tanto, dos días equivalen a tres, si son tres días equivalen a cuatro, si fuesen cuatro equivalen a cinco y si son cinco equivalen a siete». «Eso supone que los nueve días que nos regulen consumiremos 13 días en Vehículos y en Motores serían unos 18 días», ha añadido.

«Además, la empresa ya dijo en anterior reunión que no podía garantizar nada a partir del 31 de enero de 2019 y, como todos sabemos, el 15 de noviembre hay comité europeo para ver qué nos puede tocar en la reestructuración de Ford Europa, y lo que no podemos es consumir el paro a los trabajadores sin saber qué puede ocurrir después y cómo les podría afectar», ha manifestado CCOO, antes de agregar que los trabajadores con contrato de 3,45 horas también están incluidos en el ERTE.

Mismas condiciones que en Motores

Por su parte, el portavoz de UGT, Carlos Faubel, ha lamentado que en la reunión de este lunes «no se ha avanzado mucho».

La propuesta de «pagar los salarios hasta el 70% está lejos» de lo que demanda UGT, que reclama para la plantilla las «mismas condiciones que en la planta de Motores», un «80% del salario bruto más el 100% de vacaciones». «Lo que estamos pidiendo es algo que hemos pactado dos veces este año y ha dejado de estar en vigor el 1 de julio», ha señalado Faubel, antes de preguntarse «qué ha pasado en estos meses para que la empresa no quiera pactar lo mismo para toda la plantilla». «No tendría sentido querer rebajar ahora las condiciones», ha recalcado.

Falta de respeto a la plantilla

El portavoz de Intersindical, Paco González, ha tachado la propuesta de «provocadora» porque cree que «falta al respeto a la plantilla. «Teniendo en cuenta que Ford Almussafes acumula 600 millones de beneficios en los cuatro últimos ejercicios, y que eso se lo ha dado la plantilla, que ahora por unos cientos de miles de euros no tengan el reconocimiento a esos que han logrado esos beneficios complementando el 100% del salario es una falta de respeto y una provocación», ha censurado.