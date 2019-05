Caixabank proyecta abrir su mayor sucursal de España en la calle Barcas de Valencia Oficina de Caixabank en la calle Barcas que albergará la mega oficina. / J. Monzó La oficina amplía su antigua central por los bajos del Hotel Reina Victoria y ofrecerá servicio a particulares, empresas y emprendedores ÁLVARO MOHORTE Valencia Jueves, 23 mayo 2019, 08:07

Las entidades quieren adaptarse a la nueva forma de 'ir al banco' y, ante el avance de la digitalización, Caixabank ha diseñado un nuevo tipo de oficina que se estrenará el próximo mes de julio en Valencia. Se trata de su primera mega oficina de España o «sucursal icónica», 'All in One' en la terminología de la entidad, que reunirá servicios de diversas divisiones.

El lugar elegido en son los bajos de la calle de las Barcas en la manzana del Hotel Reina Victoria. Esto sumará lo que fuera la sede de la entidad hasta su traslado al edificio del Banco de Valencia, al bajo que también ocupara Barclays Bank, hasta su retirada del mercado español.

En su conjunto son 2.200 metros, repartidos en dos plantas y con salida también por la calle Correos. El centro tendrá asignados 16.500 clientes y tendrá un equipo de 80 empleados. Desde esta nueva instalación se prestará servicio a clientes particulares, a través del acceso por la esquina de la plaza del Ayuntamiento y la banca premier o personal se atenderá por la otra de Barcas con Pérez Pujol.

La banca de empresas pequeñas y medianas (Business Bank), tendrá acceso por la calle Correos; aunque la mega oficina dispondrá también de áreas para banca privada, de empresas y para clientes institucionales. Además, la nueva oficina dispondrá de un espacio 'Day one', destinado a emprendedores y 'startups' y una zona de restauración.

De este modo, la capital del Turia se adelanta a Barcelona, donde se abrirá un local de las mismas características en la plaza Francesc Macià, ya en el mes de septiembre. En el caso catalán, el espacio de restauración será regentado por los hermanos Torres.