El Gordo de la Primitiva de hoy domingo deja 160.469 euros en un singular municipio con puerto y cuatro 'pueblos'
Nuria Luna, CEO de la compañía desde 2020, es la pequeña de tres hermanos. JL Bort

Blatem: la pintura valenciana que nació de una chocolatera

La empresa Pinturas Blatem, con seis décadas de historia y de la que dependen 80 familias, prevé alcanzar los 20 millones de facturación en cuatro años

Isabel Domingo

Isabel Domingo

Valencia

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:11

Nuria Luna no era la elegida para afrontar el relevo generacional en la empresa familiar («lo único que tenía claro en esta vida era que ... no quería trabajar aquí», confiesa) pero tuvo que hacerlo obligada por las circunstancias (su hermana abandonó la gestión y su hermano estaba en el extranjero) y en puertas de la pandemia de covid, pues dos semanas antes de que se declarase el estado de alarma se presentaba el plan estratégico de la compañía, incluyendo la contratación de personal. Así llegó Luna a tomar las riendas de Pinturas Blatem, la empresa valenciana con fábrica en Torrent que acumula seis décadas de trayectoria y cerró 2024 con una facturación cercana a los 14 millones y una plantilla de 80 empleados.

