Torrent recupera todos sus accesos al abrirse el último de los puentes dañados por la riada El agua arrancó la mitad del tablero de la estructura de paso entre la ciudad y Alaquàs y se ha necesitado un complejo trabajo de reconstrucción en esta infraestructura centenaria

A. Talavera Alzira Jueves, 21 de agosto 2025, 12:03

Torrent recupera completamente su conectividad tras la dana con la reapertura completa del histórico puente hacia Alaquàs en la calle Gómez Ferrer. La ciudad cierra así el proceso de reconstrucción de sus carreteras, accesos y viaductos, que quedaron gravemente afectados por la crecida del barranco del Poyo y l'Horteta.

La reapertura del puente no solo devuelve a la ciudad un elemento vital de conexión con Alaquàs, Aldaia y Xirivella, sino que también restituye el itinerario habitual de los autobuses metropolitanos que conectan Torrent con Valencia y la comarca, concretamente las líneas 170 y 106 de Metrobús.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, junto al subdelegado del gobierno, José Rodríguez y miembros de la corporación municipal de Torrent y Alaquàs, ha visitado esta mañana el puente tras su reapertura definitiva y ha destacado la importancia del momento «Este puente representa mucho más que una infraestructura. Es un símbolo de nuestra capacidad de resistencia, de la unión de los torrentinos y del esfuerzo de las administraciones y empresas que han trabajado sin descanso durante estos meses. Hoy, Torrent recupera uno de sus elementos históricos más queridos y, con él, cerramos una etapa de reconstrucción que nos ha hecho más fuertes».

Por su parte, el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Francisco Gozalvo, ha puesto en valor el trabajo realizado «No hablamos de un puente cualquiera, sino de una infraestructura con más de 150 años de historia, testigo del crecimiento de Torrent y del paso del antiguo tranvía. Su reconstrucción ha sido un reto técnico sin precedentes, especialmente por la necesidad de reponer los sillares de piedra originales que fueron arrancados por la fuerza de la barrancada».

El puente de la calle Gómez Ferrer fue construido a mediados del siglo XIX y es una de las infraestructuras más antiguas y reconocibles de la ciudad. Por él circuló el tranvía que unía Torrent con Valencia y, a lo largo de las décadas, se convirtió en un paso esencial para el desarrollo urbano y económico de la localidad.

En la década de los 90, ante el crecimiento del tráfico, se amplió su tablero, pero la dana de octubre de 2024 dañó gravemente esta parte de la estructura. La fuerza del agua arrancó más de la mitad del tablero y se llevó gran parte de los sillares de piedra originales, dejando la infraestructura inutilizable y desconectando Torrent de una de sus principales salidas.

Desde el inicio, la reconstrucción del puente supuso un reto técnico y patrimonial. La empresa adjudicataria tuvo que recurrir a canteros especializados capaces de tallar nuevos sillares con las mismas características que los originales. Para unir el tramo del tablero que se conservaba con el nuevo, fue necesaria la utilización de maquinaria de alta precisión como la hidrodemoledora, que permitió trabajar con seguridad sobre la estructura sin comprometer su estabilidad.

Antes de iniciar la obra principal, fue necesario acometer una intervención previa fundamental: la reparación del colector norte de aguas residuales, que estaba en mal estado y provocaba vertidos en la zona. Esta actuación fue realizada por Aigües de l'Horta, que instaló un colector provisional que permitió iniciar los trabajos estructurales del puente con garantías.

En paralelo, se recuperaron servicios básicos como la fibra óptica y conducciones eléctricas. Posteriormente, la obra avanzó en fases muy concretas: consolidación de los cimientos, tratamiento del lecho del barranco, reposición de elementos patrimoniales y colocación del nuevo tablero.

Durante el último mes, tras reponerse el tablero a mediados de julio, se han ejecutado las actuaciones finales: instalación de nuevas barandillas, colocación del alumbrado público, reconstrucción de las aceras, reposición de canalizaciones, luz, fibra óptica y asfaltado del puente.

La reconstrucción del Puente hacia Alaquàs se enmarca dentro del conjunto de obras de emergencia emprendidas por el Ayuntamiento de Torrent tras la dana. Estas actuaciones se iniciaron en noviembre de 2024 con fondos municipales antes de que, en marzo de 2025, se confirmara la llegada de la ayuda del Ministerio, que es a cargo de quien se han costeado las obras.

Aunque el puente ya está plenamente operativo, todavía quedan pendientes algunas actuaciones clave como son la reconstrucción definitiva del colector norte por parte de Aigües de l'Horta y la limpieza del cauce del barranco, que corresponde a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Ambas intervenciones son fundamentales para garantizar la seguridad de la infraestructura frente a futuros episodios de lluvias intensas.

Además, la Conselleria de Infraestructuras trabaja actualmente en la reconstrucción de las dos pasarelas peatonales que desaparecieron en la barrancada: la que unía el barrio del Xenillet con el colegio Juan XXIII sobre el Poyo y la que conectaba Los Caracoles con el polígono Mas del Jutge sobre l'Horteta.

Gritos contra Mazón

Durante la puesta en servicio de este importante puente, decenas de personas han protestado por la gestión de la dana por parte de la Generalitat. «Mazón dimissió» ha sido el grito más repetido entre los vecinos que han acudido hasta el puente para mostrar su descontento por la actuación del presidente de la Generalitat.