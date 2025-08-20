Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Laura García y Héctor Nebot, en la tienda que tienen en La Cañada. Jesús Signes

Zapato Feroz: las pisadas 'barefoot' valencianas que valen 11 millones

La empresa especializada en calzado infantil, fundada en 2016 y pionera en el movimiento del producto respetuoso con los pies, produce 300.000 unidades al año

Isabel Domingo

Isabel Domingo

Valencia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:20

Esta historia se escribe desde la necesidad, con una idea que fue tomando forma desde el garaje y el jardín del propio hogar y acabó ... convirtiéndose en una empresa que hoy factura 11 millones de euros, produce 300.000 unidades y está presente tanto en el mercado nacional como internacional. Todo desde Paterna, donde está la sede de Zapato Feroz, la empresa valenciana especializada en calzado infantil e impulsora del 'barefoot' antes de que la reina Letizia introdujese el vocablo en el diccionario de los españoles.

