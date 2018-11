El comercio valenciano reacciona contra el 'Black Friday' y lanza una campaña sin descuentos EFE Cerca de 5.000 tiendas sortean un viaje a Japón, Laponia o Chile como estrategia para captar clientes frente a las rebajas de las grandes cadenas ELÍSABETH RODRÍGUEZ Lunes, 19 noviembre 2018, 13:03

Tras varios años de reticencias y resistencia, el pequeño comercio valenciano ha reaccionado ante el 'Black Friday' (en inglés, viernes negro). Cerca de 5.000 tiendas en la Comunitat se han unido para sortear un viaje para dos personas a Japón, Laponia o Chile, según prefiera el consumidor agraciado. Se trata de una alternativa a la campaña de descuentos masivos realizada por las grandes cadenas. El objetivo es captar clientes en este periodo de compras, que se ha convertido en la semana de mayor volumen de ventas, pero sin entrar en el juego de las rebajas.

En concreto, esta iniciativa ha sido lanzada por Confecomerç CV, la patronal del comercio autonómica que engloba a las organizaciones Cecoval y Covaco. Los fondos en los que se apoya la campaña proceden del convenio anual de colaboración de la Generalitat con el pequeño comercio. Según ha concretado el vicepresidente del organismo, Rafael Torres, el viaje está valorado en 5.000 euros y para poder participar es necesario que el consumidor realice tres compras superiores a cinco euros en tres tiendas que participen en dicho sorteo.

«Nos vemos obligados a realizar está campaña. Tras luchar de forma espiritual durante años para no caer en ello, te das cuenta de que si no entras, te quedas fuera del mercado«, aseguró esta mañana Torres durante la presentación de la propuesta, en la que han intervenido también el presidente de la patronal, Cipriano Cortés, y el director general de Comercio de la Conselleria de Economía, Natxo Costa. Según Cortés, esta iniciativa trata de fomentar la compra física en el pequeño comercio frente a la demanda 'online'. «Queremos bajarlo al suelo, a las tiendas físicas», subrayó el presidente de la organización autonómica.

«No podemos perder ese trozo del pastel y creo que tenemos que sumarnos, aunque no nos guste, porque no somos partidarios de los descuentos ni de una rentabilidad menor de la deseada», afirmó Torres, quien explicó que 40 asociaciones de un total de 138 participan en la campaña. Por su parte, Costa añadió que esta propuesta es «un gran ejemplo de que si no puedes con tu enemigo, únete a él».

Tres pasos para el sorteo

Para participar en el sorteo, el consumidor deberá realizar tres pasos. Primero, deberá acudir a un comercio que en su escaparate anuncie que es participante de la campaña «Black Friday al comerç associat». En la primera tienda a la que acuda le entregarán el denominado «pasaporte», un díptico donde se señalarán las tres compras realizadas entre los días 19 y 22 de noviembre. «Por cada compra superior a cinco euros se le dará una pegatina para el pasaporte. Se debe guardar los tickets de cada compra«, explica Torres.

Una vez esté completo el pasaporte, se deberá entrar a la página de Facebook de la organización y participar en el sorteo comentando en la publicación a la pregunta 'On aniries i amb qui?'. Después, debe compartir la publicación en su muro. En la propia página de Facebook de Confecomerç aparecen los pasos.