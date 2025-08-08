Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El precio de la luz se desinfla este sábado con la nueva tarifa: las horas prohibitivas para enchufar los electrodomésticos
Una oficina de Naturgy R. C.

La Audiencia Nacional archiva la querella contra Naturgy por inflar los precios de la luz

La Fiscalía acusaba a la eléctrica de una presunta manipulación del mercado durante la pandemia, tras una denuncia de Facua

EP

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:15

La Audiencia Nacional ha acordado el archivo del procedimiento que la Fiscalía presentó en junio de 2024 contra Naturgy Generación por un presunto delito relativo ... al mercado y los consumidores por incrementar los precios de producción energética en su central térmica de ciclo combinado de Sabon 3 (A Coruña) desde marzo de 2019 a diciembre de 2020.

