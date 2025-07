Los empresarios culpan a la «inacción política» del retraso de «décadas» del corredor mediterráneo

Los empresarios valencianos vuelven a escenificar unidad en la defensa del corredor mediterráneo y en la reivindicación para reclamar celeridad a unas obras que ... ya deberían haber estado concluidas. Y lo han hecho, en esta ocasión, en Elche, donde se ha celebrado este martes un desayuno de trabajo en el que han participado, entre otros, la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) -impulsora del movimiento #QuieroCorredor- y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

Además de repasar el chequeo semestral a la infraestructura -hecho público este lunes-, los empresarios han hecho hincapié en la urgencia de culminar las obras pendientes en este eje ferroviario. «Una infraestructura sin terminar no sirve para nada», ha destacado el presidente de AVE, Vicente Boluda, quien ha reconocido que ha habido avances en los últimos años gracias, sobre todo, al empuje -y unión- del empresariado y sociedad civil «en una voluntad común para sacar este proyecto adelante».

Boluda ha querido recalcar cómo la evolución de las obras ha estado marcada por distintos gobiernos, desde el «chiste» que, según recoge Europa Press, le contaron en 2011, «de que estaría finalizado en 2015», hasta que Íñigo de la Serna, exministro de Fomento con el PP, «ordenó» los planes para este proyecto. «Los siguientes gobiernos han ido llevando a cabo obras del corredor. No a la velocidad que nos hubiera gustado, pero, al menos, vamos viendo la luz al final del túnel«, ha añadido, para añadir que »si no hay infraestructuras como Dios manda, las empresas no se van a instalar« en las zonas por donde discurre el eje mediterráneo.

Una reflexión compartida por el presidente de la CEV, quien ha apuntado que aunque el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, «se ha puesto las pilas» en esta última etapa, el proyecto del corredor ha tardado «décadas» en ver una solución. «No es un problema técnico, también político», ha lamentado.

«Por la inacción política, el corredor mediterráneo se ha dejado muchos años atrás», ha reiterado Navarro, quien ha añadido que otra cuestión que habrá que abordar es, cuando esté finalizado, cómo se va a gestionar, si de forma pública o privada. También ha insistido en la necesidad de pensar no sólo en las mercancías, sino en los usuarios: «Si hablamos de vertebración, no hay mejor oportunidad que disponer de una vía férrea en condiciones que te permita trabajar en Orihuela, Castellón, Valencia o Alicante, aunque vivas en otra de esas ciudades. Que puedas viajar en el día».

Además, ha hecho hincapié en que el corredor es «estratégico» para los puertos de la Comunitat, al tener en cuenta que hay muchas exportaciones de productos hacia otros puntos de Europa. Sobre este aspecto, ha indicado que el puerto de Valencia, «el número uno del Mediterráneo», tiene una «falta de conectividad» que representa un «problema serio», ya que quienes lo utilizan para dar salida o entrada a sus productos «pueden decidir marcharse» a otras instalaciones portuarias.

Desde una visión más sectorial, la directora de personas y cultura de Gioseppo, Esperanza Navarro ha incidido en el impacto concreto que tendría en el sector del calzado la puesta en marcha del eje mediterráneo. «Para el sector del calzado en el arco mediterráneo, que distribuye más del 60 % del zapato que se comercializa en España, el impacto de la finalización del corredor podría suponer un incremento importante en la facturación de muchas empresas y en la atracción de talento».

«Perseguir» al ministerio

Durante el encuentro, el asesor ferroviario del corredor mediterráneo, Paco García Calvo, ha realizado una exposición detallada sobre el estado de los tramos en la Comunitat, basándose en los datos recogidos en el primer chequeo semestral de este año. Así, ha puesto el foco en los puntos más conflictivos y cuellos de botella que aún persisten, como el túnel de Serrería, considerado el «gran cuello de botella que está a punto del colapso» y el tramo entre San Isidro y Murcia.

García Calvo ha recordado que el ferrocarril «es el medio de transporte más eficiente, ecológico y seguro» y ha abogado por «perseguir» al ministerio para que se pongan a punto estas conexiones por tren «lo antes posible». También ha recordado que el corredor mediterráneo no implica construir una línea nueva desde cero, sino «acondicionar» lo que ya existe. Sobre las fechas ha advertid de que, aunque existen compromisos ministeriales, los plazos se están alargando y, en la práctica, no cree que se vean resultados antes de 2030.