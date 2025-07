Los empresarios identifican los puntos negros del corredor mediterráneo: el túnel pasante y la conexión Castellón-Tarragona

Llega julio y, como es habitual, el primer chequeo del año que el movimiento #QuieroCorredor, impulsado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), realiza ... al corredor mediterráneo, la infraestructura que debería haber entrado en servicio en 2015 en Castellón y Valencia y en 2016 en Alicante. Y, aunque AVE constata avances en la ejecución de las obras, también alerta de retrasos y de falta de fechas firmes. De hecho, muchos de los tramos aún tienen como plazo 2027.

El informe, que alcanza ya el número 17 desde que comenzaron a realizarse en 2016, reconoce que la infraestructura avanza en su ejecución, pero "no a la velocidad que nos gustaría", ha destacado el presidente de AVE, Vicente Boluda, ya que se pone de manifiesto que algunos de los compromisos adquiridos por el Ministerio de Transportes siguen sin cumplirse.

Según el dossier técnico y el vídeo publicados este lunes, muchos tramos han mejorado su estado respecto a 2024, especialmente en la zona entre Valencia y Alicante y entre Murcia y Almería, pero aún existen puntos críticos. Así, los empresarios identifican como puntos negros el túnel pasante de Valencia, la conexión entre Tarragona y Castellón o el tramo Almería-Granada, que acumulan importantes demoras o no tienen fechas concretas de finalización.

En este sentido, el experto en logística y asesor de AVE en esta iniciativa, Xavier Lluch, recuerda que entre Castellón y Valencia aún sigue en estudio la doble plataforma o las alternativas al túnel pasante (considerado como «el gran cuello de botella del corredor»), por lo que "no existirá alta velocidad entre Valencia y Barcelona". Sobre las obras del canal de acceso -desde donde se ha grabado la parte audiovisual del chequeo- destaca que su fecha prevista de finalización es 2028.

Asimismo, detalla que aunque el trazado Valencia-Xàtiva cuenta con dos vías de alta velocidad no estarán en funcionamiento hasta que no se complete la conexión Xàtiva-La Encina, prevista para 2026. "El ancho internacional entre Valencia y Alicante no estará para pasajeros hasta 2026 y para mercancías hasta 2027", añade al tiempo que resalta que los avances son lentos, se reduce la calidad del servicio "y no conocemos estudios de demanda ni de capacidad". "Nos tememos en vez de un corredor mediterráneo un sendero mediterráneo", ha lamentado.

Ante este panorama, Boluda ha sido claro: "No podemos perder más tiempo. Las obras deben avanzar a mayor ritmo, con inversiones suficientes y planificación realista. Queremos una infraestructura completa, útil, moderna y en plazo».

En ejecución, apenas el 36%

Desde que se inició el movimiento #QuieroCorredor en 2016, se ha conseguido un impulso notable, como repasan los empresarios. Por ejemplo, el 100% de la infraestructura está ya al menos en fase de estudio, frente al 60% en 2016; las obras han pasado del 45% en 2016 al 76% en 2025; y los tramos en proyecto ya suponen un 95%. Sin embargo, solo el 36% de la infraestructura está en servicio, una cifra que apenas ha variado desde el año pasado.

Además, muchos hitos comprometidos para 2024 han sido retrasados a 2025 o incluso para más tarde: el funcionamiento de La Llagosta y el tramo Castellbisbal-Tarragona se aplazan a 2025 y 2026, respectivamente. Otros ejemplos son el acceso al puerto de Sagunto, la integración urbana de Almería, el soterramiento de Lorca o el acceso al puerto de Barcelona, que aún no tienen fecha cerrada de finalización.

Por ello, y a pesar de los avances acumulados, AVE advierte que la falta de fechas concretas, los compromisos incumplidos y la ausencia de interoperabilidad real con la red ferroviaria europea pueden "comprometer la competitividad" del eje mediterráneo. En este sentido, Vicente Boluda insiste: «No podemos permitirnos seguir perdiendo oportunidades de inversión, empleo y desarrollo logístico».

Gran acto empresarial

Además de este chequeo, AVE celebrará este martes un encuentro empresarial en Elche para presentar el informe, al que sumarán otros en Lorca, Barcelona y Sevilla. Y el gran acto empresarial por el corredor -el octavo- se celebrará el 20 de noviembre en el nuevo recinto Roig Arena de Valencia, coincidiendo con el segundo chequeo semestral del año.

Este espacio, uno de los más emblemáticos y modernos del arco mediterráneo, acogerá a más de 3.500 empresarios y representantes institucionales en una cita reivindicativa y de impulso al corredor mediterráneo.

«Elegimos el Roig Arena porque representa ambición, modernidad y conexión con el mundo, justo lo que debería ser el corredor mediterráneo. Queremos que este acto sea un punto de inflexión para que la infraestructura avance con decisión y sin más demoras», ha señalado Boluda.