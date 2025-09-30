La economía valenciana crecerá un 2,8% este año al mantener el dinamismo de la reconstrucción

En pleno debate interno por el futuro de su liderazgo, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha puesto cifras a la «extraordinaria capacidad ... de resiliencia» de la economía autonómica. Así, poco después de que el presidente de la patronal valenciana, Salvador Navarro, haya anunciado que no optará a la reelección —y que también dejará su puesto en la vicepresidencia de la CEOE— tras pilotar la organización durante los últimos años, el balance económico de la Comunitat refuerza el papel de los empresarios valencianos en un escenario de crecimiento sostenido.

Y es que, según el Informe de Coyuntura y Perspectivas Económicas del segundo trimestre de 2025 presentado por la CEV, la economía regional ha crecido un 0,9 % en tasa trimestral y un 3,1 % en tasa anual, cifras que confirman una aceleración respecto al trimestre anterior y que sitúan el avance de la Comunitat dos décimas por encima de la media nacional y ocho por encima de la zona euro, de acuerdo con las estimaciones de la AIReF. De mantenerse este dinamismo, la CEV prevé cerrar el ejercicio con un crecimiento agregado del 2,8 %, varias décimas superior al esperado para el conjunto de España.

Una tendencia que se mantiene desde el primer trimestre, cuando el empresariado valenciano ya se mostró optimista respecto a las previsiones a corto plazo al considerar que el efecto rebote que se produjo en la mayoría de las ramas productivas en el primer trimestre del año, así como los impulsos positivos de la reposición del stock de capital -tanto privado como público, a través de una aceleración en el consumo privado, el gasto público y la inversión-, contribuirían a que la demanda interna se expandiese. Los resultados del segundo trimestre no solo confirman la teoría de los empresarios, sino que la reafirman, según indica la CEV en su informe.

«Del análisis de los datos, así como de las citadas perspectivas, se puede inferir que la actividad económica de la Comunitat Valenciana ha mostrado en el segundo trimestre una extraordinaria capacidad de resiliencia y que este dinamismo va a continuar en los siguientes trimestres», explica la patronal en su documento.

En este sentido, el informe detalla que el impulso procede desde el lado de la demanda, donde se percibe un mayor dinamismo del consumo de los hogares, una clara reactivación de la inversión y una aportación positiva del sector exterior, tanto en bienes como en servicios. Por el lado de la oferta, la evolución es más desigual: la construcción marca el paso con un fuerte dinamismo, los servicios mantienen un avance sólido, la industria mejora de forma moderada y el sector primario continúa en retroceso.

Además, una de las notas positivas del estudio realizado por la patronal remarca que «el buen tono económico se ha dejado notar en el mercado laboral». De este modo, la Comunitat Valenciana ha creado empleo neto en todos los sectores y provincias, alcanzando «récords históricos de ocupación» con una tasa de paro que ha bajado hasta el 11,52 %, si bien todavía sigue 1,23 puntos por encima de la media nacional.

Por su parte, el sector exterior también mantiene su solidez, con unas exportaciones que han visto impulsado su crecimiento hasta un 2,6 % en el último trimestre y un 0,2 % en tasa anual, al calor del impulso de la provincia de Valencia. También el saldo comercial sigue en positivo, con una tasa de cobertura del 102,4 %, muy superior a la media española. Sin embargo, como nota negativa para el consumidor, el reporte de la patronal arroja que la inflación repuntó en julio y agosto hasta el 3,2 %, más de un punto por encima de la zona euro, mientras que la subyacente se mantiene más contenida, en el 2,4 %.

Perspectivas

Sea como fuere, y pese a la incertidumbre que generan las tensiones geopolíticas y arancelarias, la CEV anticipa que la demanda interna —consumo privado e inversión— continuará siendo el motor principal del crecimiento, acompañada por una aportación positiva, aunque más moderada, de la demanda externa. Un escenario que «permitirá a la Comunitat Valenciana seguir creando empleo neto, aunque a un ritmo algo más pausado, y avanzar en la reducción del paro registrado».