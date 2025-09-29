La década negra de la financiación: del consenso a la ruptura total

Este pasado viernes se cumplió una docena de años del día en que los cuatro grupos políticos que entonces contaban con representación en Les Corts ( ... PP, PSPV, Compromís y EU) fueron incapaces de consensuar una propuesta de resolución en materia de financiación autonómica. Esta semana, en la víspera de ese décimo segundo aniversario, el pasado jueves, una nueva propuesta de resolución presentada por el partido mayoritario, el PP, fue rechazada: 41 votos en contra (los de los socialistas y voxistas, 14 abstenciones (las de Compromís) y 38 pulsadores del PP a favor de una proposición hecha trizas. El 26 de septiembre de 2013 faltaban tres meses para que caducase un sistema de financiación que ha convertido la Comunitat en la región con mayor deuda de España en relación a su PIB.

La aplastante y asfixiante realidad, sumada al revolcón que sufrió el PP en las elecciones de mayo de 2015, propició que aquel disenso se tornase en un consenso unánime.

Una década más tarde, ningún buen augurio se cumplió. Los valencianos y sus partidos vuelven a darse de bruces con la pésima realidad de septiembre de 2013. De nuevo, una división que ya ni siquiera se agrupa por bloques de izquierda y derecha. Se han generado extraños compañeros de cama (PSPV y Vox votando juntos contra la propuesta de financiación del PP) y con una supuesta solución, la que baraja el Gobierno central, que ha pactado con el independentismo catalán al margen de las regiones directamente afectadas y que aún nadie conoce más allá de Moncloa y selectos dirigente catalanes.

La ruinosa situación de la Comunitat se convirtió en un caballo sobre el que el Botánico cabalgó durante la primera legislatura. El PP de la Comunitat tuvo que asumir la situación. No secundó las manifestaciones organizadas en aquel momento por la Plataforma Per Un Finançament Just, pero evitó entrar en conflicto. Les Corts organizó grupos de trabajo en los que los populares participaron, sin entregarse pero tampoco sin resistencia. La reivindicación era unánime y los primeros meses, con Sánchez ya en la Moncloa, el Consell de Puig intentó mantener el tono. Se dio el caso de que hasta el, entonces, conseller de Hacienda, Vicent Soler, dimitió como diputado porque, dijo, quería centrarse en la batalla por lograr un nuevo modelo de financiación. Todos remando al compás, se suponía.

La salida de Bonig del liderazgo del PPCV supuso la llegada de Carlos Mazón, al que le faltó tiempo para integrarse en la plataforma que lideraban sindicatos y patronal. Precisamente, la patronal, muy reivindicativa hasta cuando recibía visitas de ilustres como la ministra Nadia Calviño, estaba encabezada por Salvador Navarro, que ha renunciado a optar a seguir al frente de la CEV tras serios roces con Mazón.

El Consell rebajó en mucho, ya con Sánchez al frente del Gobierno y Puig disciplinado ante Ferraz, las reivindicaciones relativas a la financiación. Compromís condicionó todas las veces que votó a favor de que Sánchez fuese investido presidente a una puesta en marcha de un sistema de financiación que, sin embargo, sigue sin conocerse.

La causa de la financiación seguía siendo un pegamento político en la Comunitat hasta el punto de que, hace ahora cuatro años, en septiembre de 2021, el Botánico salió a defender a primera hora de la mañana en Les Corts su voto en contra de una propuesta del PP reclamando una solución urgente a la infrafinanciación, y a la tarde votaron a favor. Cuatro años más tarde, con el PSPV ya en la oposición pero Sánchez al frente del Gobierno central, los socialistas se han posicionado en contra de la reivindicación de la financiación. Sin complejos, incluso votando en contra junto a Vox. A lo largo de la legislatura, los socialistas valencianos habían demostrado que se situarían donde Ferraz considerase más conveniente. Sin embargo, Compromís logró que el PP le diese carrete a su propuesta de Ley de Tracte Just. La dana se llevó por delante también ese pacto.

El PP, la pasada semana en Les Corts, exigió convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) antes de acabar 2025 para presentar una reforma que se apruebe el próximo año, además de celebrar una Conferencia de Presidentes monográfica y de establecer un fondo de nivelación hasta el nuevo modelo. La abstención de Compromís denota las diferencias que también dividen a la izquierda valenciana en un asunto que logró, con mucho esfuerzo y generosidad, que hubiera un momento en que todos se situaban en el mismo lado de la historia. Ahora mismo, sin embargo, nadie tiene muy claro dónde está cada uno ni durante cuánto tiempo.

En la misma semana que Les Corts ha registrado la derrota de la propuesta del PP para reivindicar ante el Gobierno central la financiación, Salvador Navarro ha anunciado su renuncia a intentar ganar las elecciones en la CEV que él mismo había adelantado intentando acallar las críticas y el malestar interno. La patronal ahora está en proceso de reconstrucción, mientras el consenso en torno a la infrafinanciación valenciana ha sufrido una dolorosa derrota en la Cámara valenciana.