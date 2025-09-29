Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vista general de la votación en el debate de política general celebrado en Les Corts. José Cuéllar

La década negra de la financiación: del consenso a la ruptura total

Los partidos valencianos abandonan la unidad alrededor de una reivindicación clave para la Comunitat y que respaldó la sociedad civil

Burguera

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:45

Este pasado viernes se cumplió una docena de años del día en que los cuatro grupos políticos que entonces contaban con representación en Les Corts ( ... PP, PSPV, Compromís y EU) fueron incapaces de consensuar una propuesta de resolución en materia de financiación autonómica. Esta semana, en la víspera de ese décimo segundo aniversario, el pasado jueves, una nueva propuesta de resolución presentada por el partido mayoritario, el PP, fue rechazada: 41 votos en contra (los de los socialistas y voxistas, 14 abstenciones (las de Compromís) y 38 pulsadores del PP a favor de una proposición hecha trizas. El 26 de septiembre de 2013 faltaban tres meses para que caducase un sistema de financiación que ha convertido la Comunitat en la región con mayor deuda de España en relación a su PIB.

