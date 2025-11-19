Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Tu Ilusión Inmobiliaria', ubicada en la avenida Burjassot nº 134. L.P

Los dos municipios a menos de 20 minutos de Valencia que están entre los más demandados para alquilar piso en toda España

La presión de la demanda sobre la oferta existente de viviendas en alquiler es cada vez más intensa en las ciudades de la periferia, que están desplazando en el ranking a las capitales provinciales

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:50

La presión de la demanda sobre la oferta existente de viviendas en alquiler es cada vez más intensa en las ciudades de la periferia, que están desplazando en el ranking a las capitales provinciales. Es el caso de Torrent y Paterna (Valencia), que se encuentran entre las localidades de España con mayor demanda relativa, mientras que Valencia y Alicante quedan por debajo del top 50.

En el ranking elaborado por Idealista de las poblaciones que presentan mayor demanda relativa de alquiler, la capital del Turia ocupa el puesto 54, pero aparecen en puestos superiores hasta cinco poblaciones valencianas, como son Torrent (23), Paterna (25), Moncada (44), Puerto de Sagunto (47) o Gandia (53). Pero también aparecen más localidades valencianas como Cullera (89), Oliva (97), Alboraya (103) o Canet d'En Berenguer (119). Concretamente, Torrent, Paterna y Moncada se encuentran relativamente cerca de Valencia, a unos 15 minutos en coche.

Alicante es, junto a Madrid, la provincia con mayor presencia de sus municipios en el ranking. Alcoy (32) y Elche (46) se han colocado por delante de Alicante ciudad, en el puesto 59. Otras localidades de la provincia que aparecen en el listado son San Juan de Alicante (61), Benidorm (64), San Vicente del Raspeig (73), Torrevieja (77), Santa Pola (87), Orihuela (94), Denia (105), Guardamar del Segura (107), Calpe (111), El Campello (122), Pilar de la Horadada (124), Altea (126), Finestrat (149) y Jávea (154).

En concreto, si se observa la clasificación, la primera población de la Comunitat Valenciana que aparece es Torrent, con un precio medio de alquiler de 1.263 euros mensuales. Ocupa la posición 23 a nivel nacional. En la posición 25 está Paterna, con una renta media mensual de 1.609 euros al mes, y Castelló de la Plana, con un alquiler medio de 785 euros, aparece dos puestos más abajo.

Alcoi (Alicante) es la número 32 de las poblaciones con más demanda relativa de España y registra un alquiler medio de 611 euros mensuales. En el puesto 44 está Moncada, con una renta mensual de 996 euros.

Elche (Alicante) es la siguiente localidad de la Comunitat Valenciana entre las más demandadas, con la posición 46 y un alquiler de 897 euros, seguida en el puesto 47 por Puerto de Sagunto, donde el arrendamiento medio es de 915 euros. Gandia ocupa el puesto 53, con un alquiler de 811 euros de media al mes.

Es en el puesto 54 donde finalmente aparece la capital, Valencia, que registra ya un alquiler medio de 1.358 euros al mes. Y en el lugar 59 aparece la ciudad de Alicante, con una renta mensual de 1.171 euros.

