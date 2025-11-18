Montse Cespedosa, asesora financiera: «Cuidado con ser copropietario al 50%, podría costarte miles de euros» La experta ofrece las claves para evitar problemas fiscales al comprar una vivienda en pareja

Mar Georga Martes, 18 de noviembre 2025, 01:18 Comenta Compartir

Comprar una vivienda en pareja es una práctica habitual en España: el 74% de los compradores invierten juntos, según datos de Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI). En comunidades como Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha o Murcia, este porcentaje supera el 79%, lo que evidencia que la compra compartida es la norma.

Sin embargo, esta decisión tan común puede convertirse en un problema fiscal si no se documentan correctamente las aportaciones que realiza cada uno. Y es que comprar un inmueble a medias no solo implica escoger una vivienda o firmar una hipoteca. Implica también atender a criterios legales y fiscales que, de no respetarse, pueden derivar en un conflicto serio con Hacienda.

El error más común al comprar una vivienda en pareja

Un error aparentemente sin importancia -como figurar ambos como copropietarios al 50% cuando las aportaciones no son iguales- puede acarrear consecuencias económicas elevadas. Sobre este riesgo alerta la asesora financiera Montse Cespedosa, quien explica que este fallo es mucho más común de lo que parece.

«Si compras en pareja ten en cuenta esto porque te voy a evitar un futuro marrón con Hacienda», comienza explicando en su vídeo de TikTok. Tal y como detalla la experta, «si compráis dos, tanto la compraventa como la hipoteca deben coincidir con el porcentaje aportado por cada uno».

De lo contrario, Hacienda podría interpretar la diferencia como una donación no declarada. «Si uno de los dos aporta más dinero, se debe equilibrar al porcentaje de compra, como por ejemplo un 60-40 % o un 70-30 %», explica. De no hacerlo, «Hacienda podría entender que es una donación encubierta y venirte una buena complementaria».

Qué es una donación encubierta y por qué puede costarte miles de euros

Una donación encubierta se produce cuando una persona entrega dinero o bienes a otra sin declararlo como donación ni pagar los impuestos correspondientes. Esto puede suceder fácilmente al comprar una vivienda en pareja si uno aporta más pero ambos aparecen como propietarios al 50%. Para Hacienda, esta diferencia puede interpretarse como una transferencia oculta de patrimonio.

Las consecuencias pueden ser importantes. Este tipo de irregularidad no suele detectarse en el momento de la compra, sino años después, durante una revisión fiscal, una separación o incluso tras el fallecimiento de uno de los titulares. Si la Agencia Tributaria concluye que hubo donación encubierta, reclamará el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, intereses de demora y posibles sanciones. En total, un coste de miles de euros que solo se evita con una correcta planificación.