Imagen de archivo de una pareja buscando piso Carlos Rodríguez

Los municipios de Valencia donde más 'pelea' hay por encontrar un piso en alquiler

La presión de la demanda para arrendar se desplaza hacia al área metropolitana de la capital y la convierte en el nuevo campo de batalla para acceder a una vivienda

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:22

Comenta

El mapa del alquiler en la provincia de Valencia se está redibujando y las mayores tensiones del mercado —donde más gente busca piso y ... menos viviendas hay disponibles— ya no se concentran en la capital del Turia, sino en su cinturón metropolitano. Así, Torrent, Paterna, Moncada o Puerto de Sagunto se han convertido en los nuevos epicentros de este fenómeno, según el último estudio de Idealista, que analiza la presión de la demanda durante el tercer trimestre del año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

