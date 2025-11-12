Los municipios de Valencia donde más 'pelea' hay por encontrar un piso en alquiler

El mapa del alquiler en la provincia de Valencia se está redibujando y las mayores tensiones del mercado —donde más gente busca piso y ... menos viviendas hay disponibles— ya no se concentran en la capital del Turia, sino en su cinturón metropolitano. Así, Torrent, Paterna, Moncada o Puerto de Sagunto se han convertido en los nuevos epicentros de este fenómeno, según el último estudio de Idealista, que analiza la presión de la demanda durante el tercer trimestre del año.

Si bien, semejante corriente no es exclusivo del 'cap i casal': ocurre también en Madrid y Barcelona, donde municipios periféricos como Leganés, Móstoles, Hospitalet o Terrassa acumulan más búsquedas sobre oferta que las grandes urbes y hasta Guadalajara, vecina de la capital, se ha colado en el top-10 nacional. En el caso valenciano, el estudio sitúa a Torrent y Paterna (23º y 25º de España, respectivamente) como los municipios con mayor demanda relativa de vivienda en alquiler, por encima incluso de Valencia ciudad, que cae al puesto 54 del ranking.

La presión tiene una explicación sencilla: Idealista calcula «el impacto sobre lead» de cada piso. Mide, compara y enfrenta cuántos interesados hay por cada vivienda en alquiler con el volumen de oferta existente en esa población. No es que haya más volumen total de gente buscando en, por ejemplo, Moncada que en la capital, pero sí sobre la oferta disponible en cada una de ambas localidades.

En ese sentido, la conclusión del informe es clara: los alrededores de las grandes ciudades concentran la mayor competencia por alquilar una vivienda. Un desplazamiento hacia el extrarradio que responde tanto a la escalada de precios en las capitales como a la falta de oferta asequible.

No en vano, el precio medio del metro cuadrado en alquiler se sitúa alrededor de los 11 euros tanto en Torrent como en Paterna o Moncada, cifra sustancialmente más competitiva que los 15,5 euros de media en la propia capital. Por su parte, municipios como el Puerto de Sagunto (10,5) o Gandia (9,4) también aparecen entre los más buscados, señal de que la presión se extiende más allá del área metropolitana.

Según Idealista, el caso valenciano reproduce lo que ya ocurre en las principales capitales europeas: la demanda expulsa a los inquilinos hacia la periferia, donde los precios todavía resultan algo más contenidos, aunque en tendencia ascendente.

Valencia y Alicante, bajo presión

A nivel general, la Comunitat Valenciana coloca 15 municipios entre los cien con mayor demanda de alquiler de toda España. En la provincia de Alicante, destacan Alcoy (32º) y Elche (46º), ambas por delante de la capital provincial, que se sitúa en el puesto 59, con una renta media de 1.171 euros mensuales. También Benidorm (64º) y San Juan de Alicante (61º) registran fuerte presión, reflejo de la pujanza del mercado residencial en la Costa Blanca.

En Castellón, la capital de la Plana figura en el puesto 27 del país, con un alquiler medio de 785 euros al mes, por encima de Oropesa (92º), donde la demanda también ha repuntado.

El informe refleja así una tendencia de fondo: la dificultad creciente para encontrar vivienda en alquiler incluso fuera de los grandes núcleos urbanos, pues la demanda de arrendamientos se ha desplazado hacia municipios con mejor conexión, precios algo más bajos y cierta disponibilidad, aunque cada vez más escasa.

«El alquiler ya no se busca en el centro de las capitales, sino en su entorno inmediato», resume Idealista, que apunta hacia las áreas metropolitanas de las grandes ciudades como una válvula de escape, pero también el nuevo foco de tensión, de un mercado que no deja de encarecerse.