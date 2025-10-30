Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
Una pareja consulta los anuncios de una agencia inmobiliaria Avelino Gómez

El alquiler asfixia a las familias valencianas y ya se lleva 4 de cada 10 euros del hogar promedio

Un estudio de Idealista sitúa al 'Cap i Casal' entre las cuatro capitales españolas donde más ingresos (40%) hay que destinar al arrendamiento de una casa de dos habitaciones

Kike Cervera

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 16:38

El acceso a una vivienda en Valencia se ha convertido en una carrera de fondo para las familias. Según el último estudio publicado por el ... portal inmobiliario Idealista, una familia valenciana debe destinar el 40% de sus ingresos netos al alquiler de una vivienda de dos dormitorios, cifra que sitúa a la capital del Turia como la cuarta ciudad de España en relación al esfuerzo económico que supone pagar una casa y 4 puntos por encima de la media nacional.

