Consum y la UPV renuevan tres años más su alianza para impulsar la investigación en alimentación y marketing

La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y la cooperativa valenciana Consum han renovado por tres años más la Cátedra Consum-UPV, una colaboración que ... cumple ya 18 años y que ha convertido a esta iniciativa en una de las alianzas universidad-empresa más veteranas de la Comunitat. El acuerdo, firmado el pasado miércoles 8 en el despacho del rector José Capilla, consolida una cooperación orientada a mejorar los procesos de comercialización y la formación en el ámbito alimentario, integrando la innovación académica con la realidad empresarial.

Adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN) y al Departamento de Economía y Ciencias Sociales, la Cátedra nació en 2007 y desde entonces ha combinado investigación, formación y transferencia de conocimiento.

En este sentido, el director general de Consum, Antonio Rodríguez Lázaro, ha destacado que «la unión entre universidad y empresa es imprescindible para avanzar. La combinación de experiencia y juventud nos permite adaptarnos al ritmo que exige la sociedad, enriqueciendo tanto a la empresa como a la universidad y, sobre todo, a los futuros profesionales».

Por parte de la UPV, el director de la Cátedra, Juan Manuel Buitrago, ha subrayado el valor del trabajo conjunto, «colaborar con Consum nos da ese realismo que no está en los libros» y ha explicado que «las líneas actuales de investigación se centran en el análisis de preferencias del consumidor mediante técnicas de neurociencia», que permiten estudiar aspectos como el sabor, el aroma o la textura de los alimentos para adaptarlos mejor a los gustos de los consumidores. Asimismo, ha avanzado que «en los próximos años se abrirán nuevas líneas relacionadas con la inteligencia artificial aplicada al marketing».

En paralelo, la Cátedra continuará con su programa de prácticas, becas y premios para el alumnado, además de cursos sobre competencias directivas, liderazgo y trabajo en equipo, que se pondrán en marcha próximamente. Desde hace tres años, impulsa también un software de simulación empresarial que permite a los estudiantes enfrentarse a desafíos de gestión reales en colaboración con el departamento de marketing de Consum.

Con esta renovación, Consum —que cumple 50 años desde la apertura de su primer supermercado en Alaquàs y cuenta hoy con 977 tiendas, 22.000 trabajadores y 5 millones de socios— reafirma su apuesta por la innovación y el talento local. En palabras de Rodríguez, «esta Cátedra demuestra que el conocimiento compartido es la mejor inversión para el futuro».