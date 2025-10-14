Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Antonio Rodríguez (Consum) y el rector José Capilla (UPV), durante la firma del acuerdo LP

Consum y la UPV renuevan tres años más su alianza para impulsar la investigación en alimentación y marketing

La Cátedra se centra en el análisis de preferencias del consumidor mediante técnicas de neurociencia para estudiar sabor, aroma o textura y adaptar los alimentos al gusto del cliente

Kike Cervera

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 12:15

La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y la cooperativa valenciana Consum han renovado por tres años más la Cátedra Consum-UPV, una colaboración que ... cumple ya 18 años y que ha convertido a esta iniciativa en una de las alianzas universidad-empresa más veteranas de la Comunitat. El acuerdo, firmado el pasado miércoles 8 en el despacho del rector José Capilla, consolida una cooperación orientada a mejorar los procesos de comercialización y la formación en el ámbito alimentario, integrando la innovación académica con la realidad empresarial.

