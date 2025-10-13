Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Campus internacional de Hangzhou, en el que se ubica el BVPI.

Campus internacional de Hangzhou, en el que se ubica el BVPI. UPV

Así será el campus de la UPV en China: dos mil alumnos y estudios de grado, máster y doctorado

Las instalaciones del Beihang Valencia Polytechnic Institute se inauguran este miércoles y empezarán a funcionar el curso que viene

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:28

Comenta

La Universitat Politècnica (UPV) inaugurará este miércoles el Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI), el primer centro universitario español en China. El acto se celebrará ... a partir de las nueve de la mañana (tres de la madrugada en España), y contará con la asistencia del rector de la UPV, José E. Capilla, y el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares. En la inauguración participarán también Zhao Changlu, secretario del Comité del Partido de la Universidad china, y Esther Gómez, secretaria autonómica de Universidades de la Generalitat Valenciana.

lasprovincias Así será el campus de la UPV en China: dos mil alumnos y estudios de grado, máster y doctorado