Así será el campus de la UPV en China: dos mil alumnos y estudios de grado, máster y doctorado

La Universitat Politècnica (UPV) inaugurará este miércoles el Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI), el primer centro universitario español en China. El acto se celebrará ... a partir de las nueve de la mañana (tres de la madrugada en España), y contará con la asistencia del rector de la UPV, José E. Capilla, y el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares. En la inauguración participarán también Zhao Changlu, secretario del Comité del Partido de la Universidad china, y Esther Gómez, secretaria autonómica de Universidades de la Generalitat Valenciana.

Situado en Hangzhou, el BVPI comenzará su actividad docente el curso que viene. Está diseñado para albergar hasta dos mil estudiantes y su oferta académica incluirá cuatro programas de grado, seis de máster y cuatro de doctorado. Se centrarán en los ámbitos de las telecomunicaciones, la informática y la Inteligencia Artificial y la ingeniería aeronáutica, especialmente enfocada a la mecánica.

La idea es que las titulaciones sean válidas en España y en el país asiático, y los destinatarios serán tanto la población china como alumnos españoles o extranjeros interesados. También generará movilidades, con la posibilidad de cursar un título con estancias compartidas entre las dos instituciones.

El espacio valenciano forma parte de las instalaciones del Campus Internacional de Hangzhou, recientemente construido gracias a una inversión de 400 millones de euros aportados por el gobierno regional.