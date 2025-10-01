Consum reestructura su directiva y crea un área de Calidad y Atención al Cliente

Consum da un paso más en su estrategia de adaptación a los retos del sector de la distribución alimentaria con una reorganización de su Consejo ... de Dirección que incluye la creación de un nuevo Departamento de Calidad y Atención al Cliente. Esta área, que busca «integrar y ampliar competencias en calidad, tecnología alimentaria, nutrición y servicio», estará dirigido por Lourdes Bruguera, hasta ahora responsable de Logística.

Una remodelación que no viene sola, pues supone todo un movimiento de piezas dentro de la cúpula de la cooperativa valenciana. De este modo, Ricardo Marí, hasta ahora director del área de Socio-Cliente y Marketing, asume la responsabilidad en Logística y deja su antiguo departamento en manos de Sílvia Lázaro, que promociona desde su posición como ejecutiva de Compras de Alimentación Salada. Todos los nombramientos han sido ratificados por el Consejo Rector y entran en vigor este miércoles, 1 de octubre.

Con estos cambios, el Consejo de Dirección de Consum queda configurado en diez áreas bajo la presidencia de Antonio Rodríguez Lázaro. A saber, María Sánchez Alcaraz en Administración, Lourdes Bruguera en Calidad y Atención al Cliente, Manuel García Álvarez en Compras, Emilio Bermell en Desarrollo, Amadeo Ferrer en Finanzas y TIC, Juan Vicente Ríos en Gestión de Tiendas, Ricardo Marí en Logística, Pedro Hernández Quiroga en Personas y Bienestar, Javier Quiles en Relaciones Externas y Sílvia Lázaro en Socio-Cliente y Marketing.

Además, según subraya Consum, la creación del nuevo departamento «no es un simple ajuste interno», si no que tiene como objetivo «dar una respuesta estructurada a las nuevas exigencias del mercado, donde la calidad alimentaria, la innovación tecnológica en productos y procesos, y la experiencia de compra marcan la diferencia».

Por otro lado, la cooperativa afirma que el movimiento refleja también un «refuerzo de la estrategia de atención directa al consumidor» en un contexto de mayor competencia, nuevos hábitos de consumo y una creciente demanda de transparencia y garantías en lo que respecta a la alimentación. Una reorganización con la que, en definitiva, seguir apuntalando su modelo cooperativo en un momento en el que las grandes cadenas del sector apuestan por la diversificación de servicios y la diferenciación en la experiencia de compra.