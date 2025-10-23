Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Antonio Rodríguez, director general de Consum. LP

Consum prevé batir de nuevo récord de ventas y beneficios gracias al impulso del canal físico y los platos preparados

La cooperativa valenciana confía en mejorar sus cifras de crecimiento online con la puesta en marcha de su nueva plataforma de e-commerce de Paterna, que empezará a funcionar en septiembre del próximo año

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:15

Comenta

Consum cumplirá medio siglo de vida batiendo su propio récord tanto en ventas como en beneficios. Esas son al menos las previsiones que ha ... ofrecido el director general de la cooperativa valenciana, Antonio Rodríguez, en la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves en el marco del 40º Congreso AECOC Gran Consumo, que se celebra esta semana en el Roig Arena.

