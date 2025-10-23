Consum prevé batir de nuevo récord de ventas y beneficios gracias al impulso del canal físico y los platos preparados

Consum cumplirá medio siglo de vida batiendo su propio récord tanto en ventas como en beneficios. Esas son al menos las previsiones que ha ... ofrecido el director general de la cooperativa valenciana, Antonio Rodríguez, en la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves en el marco del 40º Congreso AECOC Gran Consumo, que se celebra esta semana en el Roig Arena.

El dirigente ha indicado que la evolución del año «está siendo bastante buena», por lo que confía en superar los 5.000 millones de euros en ventas, así como volver a batir el récord de beneficios, un apartado en el que la compañía ya alcanzó su cifra máxima este año con 108,7 millones. «Vemos es que este año el crecimiento del volumen tiene más peso que el crecimiento de las ventas y vamos a superar las expectativas que tenemos. Estamos bastante satisfechos», ha explicado el empresario.

En esa línea, el dirigente ha reconocido que la búsqueda de los máximos beneficios posibles una «obligación», en el sentido de «mejorar los que teníamos el año pasado», sobre todo con el objetivo de incrementar el reparto entre los socios: «Por eso hacemos una gestión tan prudente de lo que hacemos. No tenemos accionistas privados, pero los socios los tenemos dentro de casa y nuestra obligación es mejorar su economía».

Antonio Rodríguez ha asegurado que la alimentación y el canal físico son los grandes impulsores de la cooperativa valenciana, que prevé calcar su estrategia actual en lo que se refiere a apertura de establecimientos, con 35 franquicias netas y 18 nuevas tiendas propias de cara al próximo año.

De hecho, el director general de la compañía ha asegurado que la estrategia para sus tiendas volverá a estar centrada en dos alas: el cuidado de la atención personalizada y la apuesta, cada vez mayor, por los platos preparados. En esa línea, Antonio Rodríguez ha estimado que la sección de listo para comer, que está dividida en dos apartados (calentar y comer al instante y fondo de nevera para comer en cualquier momento), crece dos o tres puntos por encima de la media de Consum.

«Estamos muy contentos del desempeño de esa categoría de productos. Vamos a seguir desarrollando productos y apalancando crecimiento, porque es una catgeoría que tiene mucho futuro», ha indicado Rodríguez.

En lo referente al canal físico, Consum también reforzará su apuesta por las maquinas de autocobro, que sgeún ha explicado Antonio Rodríguez «son enormemente interesantes», debido a que la mayoría de cestas de la cooperativa son de un tamaño reducido, lo que facilita un cobro autónomo por parte del consumidor. «Vamos a seguir evolucionando. El objetivo es implantarlo en la misma cantidad, en unas 20 tiendas, como este año», ha comentado el empresario.

Más allá del canal de venta físico, el director general de Consum ha reconocido que el canal online no está ofreciendo los resultados esperados respecto al crecimiento. Antonio Rodíguez ha sido claro y contundente en ese sentido: «No estoy muy staisfecho con el crecimiento que tenemos en el canal online. Espero que con la nueva plataforma demos un salto cuantitativo y cualitativo».

La nueva plataforma a la que se refiere Antonio Rodríguez es la que la compañía está levantando en Paterna, que entrará en funcionamiento a partir de septiembre de 2026. El director general de la firma ha explicado que el futuor 'nido' de e-commerce se encuentra en una «fase avanzada de construcción», por lo que el próximo año comenzará a facilitar el reparto online para Valencia y su área metropolitana.

El refuerzo del canal online y la apuesta por los platos preparados son las dos principales estrategias de la cooperativa valenciana con vistas al próximo año, ya que según ha explicado Rodríguez no se esperan grandes operaciones de compra, una vez completada la adhesión de Krups. «Siempre estamos abiertos a escuchar opciones en cuanto a compras, pero nos hemos vuelto selectivos. Solo miramos tiendas de un modelo similar y que nos interesen por ubicación», ha indicado el director general de Consum.