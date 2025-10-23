Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una clienta entra en una de las tiendas de la cooperativa. LP

Consum presume de medidas antidana: «Hemos llegado a cerrar 185 tiendas un día entero y no pasa nada»

El director general de la cadena valenciana asegura que la valoración interna es excelente, aunque considera que cada compañía tiene que tomar sus decisiones

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:03

Comenta

El director general de Consum, Antonio Rodríguez, ha explicado este jueves que la estrategia de la cooperativa valenciana para reducir riesgos en situaciones meteorológicas de ... alerta roja mediante el cierre de sus tiendas ha tenido una gran acogida entre los trabajadores de la compañía. El responsable de la cadena ha presumido de la medida que la firma ya activó durante la dana del año pasado y que en los últimos episodios de adversidad climáticas ha provocado el cierre de diversas tiendas, sobre todo en el área mediterránea.

