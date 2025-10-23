Consum presume de medidas antidana: «Hemos llegado a cerrar 185 tiendas un día entero y no pasa nada»

El director general de Consum, Antonio Rodríguez, ha explicado este jueves que la estrategia de la cooperativa valenciana para reducir riesgos en situaciones meteorológicas de ... alerta roja mediante el cierre de sus tiendas ha tenido una gran acogida entre los trabajadores de la compañía. El responsable de la cadena ha presumido de la medida que la firma ya activó durante la dana del año pasado y que en los últimos episodios de adversidad climáticas ha provocado el cierre de diversas tiendas, sobre todo en el área mediterránea.

«Hemos llegado a cerrar 185 tiendas un día entero y no pasa nada», ha comentado Antonio Rodríguez, que no ha entrado a detallar qué ha supuesto económicamente para la cooperativa esta medida, que se aplica tanto para establecimientos comerciales, como para otros centros de trabajo de la compañía: «En cualquier sector que haya aviso rojo nosotros vamos a cerrar todas las actividades que tenemos en esa zona».

Respecto a los resultados internos de la medida, el director general de Consum ha desvelado que se trata de una fórmula de prevención que tranquiliza mucho a sus empleados: «La valoración interna de los trabajadores es muy buena. Muchos cuando van a trabajar tienen que dejar a sus hijos en plantas bajas con sus abuelos. Les genera mucha tranquilidad en la alerta roja poder estar con sus hijos. La valoración interna es excelente».

En esa línea, Rodríguez ha asegurado que los planes de la firma pasan por seguir cerrando tiendas siempre que se decrete una alerta roja, porque desde la compañía se sostiene la idea de que con un riesgo meteorológico de ese calibre «las personas tienen que estar en su casa».

El máximo responsable de la cadena valenciana no solo ha hecho referencia a los empleados, sino también a los clientes, al asegurar que la decisión de cerrar también protege la integridad de los consumidores: «Nosotros somos un supermercado de proximidad. Esta medida también es una ayuda más para no salir de casa».

A pesar de los resultados positivos y de la excelente valoración por parte de los trabajadores de Consum, el director general de la firma ha evitado valorar si el cierre con alerta roja debería ser una decisión común de todas las empresas. De hecho ha asegurado que la responsabilidad de hacerlo o no es de cada compañía. «Cada uno tiene que tomar sus decisiones y nos parecen bien todas. Yo no estoy aquí para comentar nada a nadie, simplemente que nosotros tomando esa medida también tenemos una mentalización y es que la empresa le pueda dar la posibilidad al cliente y a cualquier persona de quedarse en casa», ha concluido Rodríguez.