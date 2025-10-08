Consum se impone a seis cadenas para abrir una tienda en un histórico mercado de Barcelona

Consum continúa su expansión de marca por España con una propuesta ambiciosa. La cooperativa valenciana abrirá una nueva tienda en Barcelona, y lo hará ... en un emplazamiento especial, en el mercado de l'Abaceria en pleno barrio de Gracia, después de resultar ganadora del concuros público para hacerse con una superficie de venta de más de 1.200 metros cuadrados en el primer sotano del recinto que lleva siete años cerrado.

La cadena valenciana, que ha confirmado a este periódico su intención de abrir un nuevo establecimiento en dicha instalación, presentó una oferta de 10 millones de euros con una concesión de 39 años para superar las propuestas de las otras seis cadenas que optaban al espacio, según informaba el pasado viernes el Institut de Mercats Municipals de Barcelona.

A la licitación del supermercado, por un precio de salida de 1,9 millones y un termino máximo de concesión de 50 años, también se presentaron Caprabo, Bon Preu, Alcampo, Lidl, Casa Ametller y Aldi. Sin embargo, fue la propuesta de la compañía valenciana la que resultó más atractiva para la entidad responsable de los mercados municipales de la Ciudad Condal.

Desde la cooperativa reconocen que el proyecto es ilusionante, puesto que se trata de una «ubicación paradigmática». El mercado de Abaceria es uno de los mercados municipales tradicionales de la capital catalana. Sin embargo, el proyecto de reforma integral de la instalación provocó su cierre en 2018. Desde entonces se han sucedido los planes para emprender una reforma que parece que llegará a su fin en verano del próximo año.

De hecho, la intención de Consum es la de empezar las obras de su nuevo supermercado antes de que el mercado recupere la actividad. Las previsiones del Institut de Mercats Municipals de Barcelona pasan por finalizar las obras del recinto antes de que concluya 2025, después de dos años de continuos trabajos en la instalación.

Las obras del nuevo mercado se adjudicaron por un importe de 22,5 millones y comenzaron a finales de octubre de 2023. En total, toda la intervención para la reforma del mercado comportará una inversión de 38 millones que incluyen en la misma obra la construcción y reposición del mercado provisional y los trabajaos para el cambio de sentido de una de las calles de acceso al recinto.

Por su parte, Consum no ha desvelado la inversión total que supondrá su nuevo establecimiento, aunque sí que ha adelantado que contará con diversos puntos de venta personalizada (carne al corte, pescadería...), así como un almacén de 173 metros cuadrados.