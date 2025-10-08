Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Uno de los establecimientos más modernos de El Corte Inglés en la ciudad de Valencia. M. Ponce

Supermercados y centros comerciales abiertos este 9 d'Octubre en Valencia

La mayoría de las tiendas cerrarán sus puertas durante todo el día en conmemoración de la festividad autonómica

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:07

Con motivo de la festividad del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, los supermercados y centros comerciales de Valencia ajustarán sus horarios de apertura este jueves. La mayoría de los grandes supermercados como Mercadona, Consum, Carrefour o Lidl cerrarán sus puertas durante todo el día en conmemoración de la festividad autonómica.

Sin embargo, otros establecimientos como las tiendas Charter de Consum o Carrefour Express sí abrirán aunque es recomendable consultar las tiendas específicas ya que el horario puede variar según la ubicación en la que se encuentren.

Por otro lado, los centros comerciales de la ciudad como Aqua, Nuevo Centro y El Saler no abrirán sus tiendas en el Día de la Comunitat Valenciana, pero sí lo harán sus espacios de ocio y restauración. Esta situación se replicará con los grandes almacenes de El Corte Inglés, los cuales permanecerán cerrados este jueves.

¿Qué abrirá el 12 de octubre?

El domingo 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Mercadona y Consum han confirmado que todas sus tiendas en la Comunitat Valenciana permanecerán cerradas. A diferencia de algunos años anteriores en los que abría media jornada, en esta ocasión no abrirá ningún establecimiento al caer este festivo en domingo.

Por su parte, El Corte Inglés, el centro comercial Arena, Nuevo Centro y Aqua sí abrirán sus puertas con horario especial de 11:00 a 21:00 horas.

