Consum abre este festivo del viernes 15 de agosto sus supermercados con horario especial de verano
La cooperativa cumple con su política de cierre en festividades y domingos salvo excepciones durante el período estival
D. Merino
Viernes, 15 de agosto 2025, 12:31
Consum abrirá este viernes, 15 de agosto, sus supermercados con motivo de la Asunción de la Virgen. La cooperativa valenciana facilitará las compras en pleno puente de verano aunque lo hará con un horario especial en municipios costeros y de mayor afluencia turística.
En este sentido, Consum abrirá sólo en la ciudad de Alicante, mientras que en Valencia y Castellón, permanecerán cerrados. Por otro lado, Charter permanecerá abierto en las tres capitales de provincia.
Cabe recordar que las tiendas situadas en zonas turísticas permanecerán abiertas en horario habitual o hasta mediodía en función de la localidad. En cualquier caso, la información más específica de cada una de las tiendas de la compañía se puede encontrar en el buscador de su página web.
Estos son los supermercados de Consum abiertos durante el festivo del 15 de agosto:
Región de Murcia
Consum abrirá en Puerto de Mazarrón, Los Alcázares, San Pedro de Pinatar, Águilas.
Charter abrirá en
- Murcia ciudad
- Cieza
- Cartagena
- Beniel
- Lorquí
- Alhama de Murcia
- Molina de Segura
Castilla-La Mancha
Consum cierra en Albacete ciudad y Cuenca ciudad. Sólo abrirán los Charter.
Charter abrirá además en:
Provincia de Albacete
Almansa
Casas de Juan Núñez
Hellín
Caudete
Pozo Cañada
Riópar
Yeste
Aguas Nuevas
Barrax
Fuentealbilla
Nerpio
La Gineta
Bogarra
Ossa de Montiel
Salobre
Alcaraz
Provincia de Cuenca
Cardenete
Carboneras de Guadazaón
Landete
Talayuelas
Santa Cruz de Moya
Aliaguilla
Huete
San Clemente
Belmonte
Villarta
Montalbo
Horcajo de Santiago
Las Valeras
Sisante
Honrubia
Provincia de Ciudad Real
Fuente el Fresno
Poblete
Pozuelo de Calatrava
Manzanares
Villanueva de la Fuente
Provincia de Toledo
La Puebla de Almoradiel
Villafranca de los Caballeros
Andalucía
Consum permanecerá cerrado
Charter abrirá en:
Tabernas
Los Gallardos
Sorbas
Puente Génave
Aragón
Charter abrirá hasta mediodía en:
Rubielos de Mora
Manzanera
Mora de Rubielos
Valderrobres
Cataluña
Consum permanecerá cerrado en Barcelona capital, pero abrirá Lleida ciudad.
Permanecerá abierto en localidades como L'Hospitalet de l'Infant, Mont-Roig del Camp, Sitges, Lloret de Mar, Calonge i Sant Atoni, Lloret de Mar, Pineda de Mar y Blanes.
Charter abrirá en Barcelona ciudad, así como en otras localidades turísticas.
