Consum abre este festivo del viernes 15 de agosto sus supermercados con horario especial de verano La cooperativa cumple con su política de cierre en festividades y domingos salvo excepciones durante el período estival

Consum abrirá este viernes, 15 de agosto, sus supermercados con motivo de la Asunción de la Virgen. La cooperativa valenciana facilitará las compras en pleno puente de verano aunque lo hará con un horario especial en municipios costeros y de mayor afluencia turística.

En este sentido, Consum abrirá sólo en la ciudad de Alicante, mientras que en Valencia y Castellón, permanecerán cerrados. Por otro lado, Charter permanecerá abierto en las tres capitales de provincia.

Cabe recordar que las tiendas situadas en zonas turísticas permanecerán abiertas en horario habitual o hasta mediodía en función de la localidad. En cualquier caso, la información más específica de cada una de las tiendas de la compañía se puede encontrar en el buscador de su página web.

Estos son los supermercados de Consum abiertos durante el festivo del 15 de agosto:

Región de Murcia

Consum abrirá en Puerto de Mazarrón, Los Alcázares, San Pedro de Pinatar, Águilas.

Charter abrirá en

- Murcia ciudad

- Cieza

- Cartagena

- Beniel

- Lorquí

- Alhama de Murcia

- Molina de Segura

Castilla-La Mancha

Consum cierra en Albacete ciudad y Cuenca ciudad. Sólo abrirán los Charter.

Charter abrirá además en:

Provincia de Albacete

Almansa

Casas de Juan Núñez

Hellín

Caudete

Pozo Cañada

Riópar

Yeste

Aguas Nuevas

Barrax

Fuentealbilla

Nerpio

La Gineta

Bogarra

Ossa de Montiel

Salobre

Alcaraz

Provincia de Cuenca

Cardenete

Carboneras de Guadazaón

Landete

Talayuelas

Santa Cruz de Moya

Aliaguilla

Huete

San Clemente

Belmonte

Villarta

Montalbo

Horcajo de Santiago

Las Valeras

Sisante

Honrubia

Provincia de Ciudad Real

Fuente el Fresno

Poblete

Pozuelo de Calatrava

Manzanares

Villanueva de la Fuente

Provincia de Toledo

La Puebla de Almoradiel

Villafranca de los Caballeros

Andalucía

Consum permanecerá cerrado

Charter abrirá en:

Tabernas

Los Gallardos

Sorbas

Puente Génave

Aragón

Charter abrirá hasta mediodía en:

Rubielos de Mora

Manzanera

Mora de Rubielos

Valderrobres

Cataluña

Consum permanecerá cerrado en Barcelona capital, pero abrirá Lleida ciudad.

Permanecerá abierto en localidades como L'Hospitalet de l'Infant, Mont-Roig del Camp, Sitges, Lloret de Mar, Calonge i Sant Atoni, Lloret de Mar, Pineda de Mar y Blanes.

Charter abrirá en Barcelona ciudad, así como en otras localidades turísticas.

