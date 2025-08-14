Qué supermercados y centros comerciales estarán abiertos este 15 de agosto en Valencia: Mercadona, Lidl, Consum, El Corte Inglés y Carrefour Algunas superficies situadas en zonas de afluencia turística abrirán con horario especial

Luna Catalán Valencia Jueves, 14 de agosto 2025, 22:16 Comenta Compartir

Este viernes 15 de agosto se conmemora a la Virgen de la Asunción, una de las festividades más destacadas en España. La mayoría de cadenas de supermercados cierran durante toda la jornada, a excepción de algunas zonas con una gran afluencia turística, mientras que todos los centros comerciales se mantendrán cerrados exceptuando sus respectivas zonas de restauración y de ocio, que abrirán con total normalidad.

Estos son los horarios de los distintos supermercados en Valencia este 15 de agosto:

Mercadona mantendrá cerrados todos sus supermercados a excepción de zonas de afluencia turística, como viene siendo habitual. Así, abrirá el Mercadona de la avda. Blasco Ibáñez, 21, de Canet d'en Berenguer de 9.00 a 15.00 horas, mismo horario que el de la calle Corbera, s/n de Cullera. Mantendrá su horario habitual, de 9.00 a 22.00 horas, el supermercado situado en la calle La Goleta, 22 de Gandia.

Consum cerrará sus supermercados, con excepción en zonas de afluencia turística como Cullera, mientras que Charter sí que abrirá todas sus tiendas, eso sí, en un horario variado que habrá que consultar de forma individual en su web.

Carrefour Express también abrirá este 15 de agosto, como suele hacer en festivo, de 10.00 a 21.30 horas.

En el caso del Lidl, la gran mayoría de supermercados permanecerán cerrados a excepción de algunos que se encuentran en zonas turísticas, como es el caso de Cullera, en el que se podrá comprar de 9.00 a 22.00 horas.

En cuanto al Aldi, cerrará la gran mayoría de supermercados a excepción de zonas con alfuencia turística. Y, el Aldi de la avda. de las Islas Baleares, 22, abrirá en su horario habitual de 09.00 a 22.00 horas.

El Corte Inglés abrirá su centro de Alicante con horario de 11.00 a 21.00 horas. Lo centros de Valencia estarán cerrados.

Nuevo Centro permanecerá cerrado y sólo abrirán los locales de restauración en el horario habitual.

El centro comercial Arena cerrará a excepción de los locales de restauración en el horario habitual.

Aqua se mantendrá cerrado y sólo abrirán los locales de restauración en el horario habitual.

En Bonaire sólo abrirán los locales de restauración en su horario habitual.

El centro comercial El Saler estará cerrado a excepción de los locales de restauración con el horario habitual.

También el Gran Turia cerrará y sólo abrirán los locales de ocio y restauración en su horario habitual.