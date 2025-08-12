Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Horarios especiales de Consum para el 15 de agosto de 2025

Los cambios afectan, principalmente, a las tiendas situadas en zonas turísticas, que permanecerán abiertas en horario habitual o hasta mediodía

María Gardó

María Gardó

Valencia

Martes, 12 de agosto 2025, 10:49

Consum, como otras grandes superficies, tendrá horarios especiales el viernes 15 de agosto. Los cambios afectan, principalmente, a las tiendas situadas en zonas turísticas, que permanecerán abiertas en horario habitual o hasta mediodía. El resto cerrará durante el Día de la Asunción.

En la Comunitat Valenciana

Consum abrirá sólo en la ciudad de Alicante. En Valencia y Castellón, permanecerán cerrados. También abrirá en las zonas de gran afluencia turística.

Charter permanecerá abierto en las tres capitales de provincia.

Región de Murcia

Consum abrirá en Puerto de Mazarrón, Los Alcázares, San Pedro de Pinatar, Águilas.

Charter abrirá en: Murcia ciudad, Cieza, Cartagena, Beniel, Lorquí, Alhama de Murcia, Molina de Segura

Castilla-La Mancha

Consum cierra en Albacete ciudad y Cuenca ciudad. Sólo abrirán los Charter.

Charter abrirá además en:

Provincia de Albacete

- Almansa

- Casas de Juan Núñez

- Hellín

- Caudete

- Pozo Cañada

- Riópar

- Yeste

- Aguas Nuevas

- Barrax

- Fuentealbilla

- Nerpio

- La Gineta

- Bogarra

- Ossa de Montiel

- Salobre

- Alcaraz

Provincia de Cuenca

- Cardenete

-Carboneras de Guadazaón

- Landete

- Talayuelas

- Santa Cruz de Moya

- Aliaguilla

- Huete

- San Clemente

- Belmonte

- Villarta

- Montalbo

- Horcajo de Santiago

- Las Valeras

- Sisante

- Honrubia

Provincia de Ciudad Real

- Fuente el Fresno

- Poblete

- Pozuelo de Calatrava

- Manzanares

- Villanueva de la Fuente

Provincia de Toledo

- La Puebla de Almoradiel

- Villafranca de los Caballeros

Andalucía

Consum permanecerá cerrado

- Charter abrirá en:

- Tabernas

- Los Gallardos

- Sorbas

- Puente Génave

Aragón

Charter abrirá hasta mediodía en:

- Rubielos de Mora

- Manzanera

- Mora de Rubielos

- Valderrobres

Cataluña

- Consum permanecerá cerrado en Barcelona capital, pero abrirá Lleida ciudad.

- Permanecerá abierto en localidades como L'Hospitalet de l'Infant, Mont-Roig del Camp, Sitges, Lloret de Mar, Calonge i Sant Atoni, Lloret de Mar, Pineda de Mar y Blanes.

