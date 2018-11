Los 10 consejos para ahorrar dinero en el Black Friday Según la Organización de Consumidores (OCU), lo fundamental es comparar antes de comprar LAS PROVINCIAS Lunes, 19 noviembre 2018, 17:35

Este viernes 23 de noviembre vuelve el 'Black Friday' y lo hace, un año más, de la mano de una importante bajada de precios en los principales comercios. Esta tradición de origen americano, pero que se ha extendido por todo el mundo, atrapa ya a millones de consumidores que aprovechan esta fecha para comprar los 'chollos' del año. Sin embargo, según la Organización de Consumidores (OCU), lo fundamental es comparar antes de comprar sin dejarse llevar por los descuentos. Para ello, la OCU ha presentado los 10 consejos para afrontar con éxito el 'Black Friday'.

Los 10 consejos para ahorrar dinero en el Black Friday

Comparar es ahorrar

El 'Black Friday' se convierte en muchas ocasiones en una jungla de descuentos. Sin embargo, mucho antes de lanzarte a comprar ese producto que tanto buscabas, la OCU aconseja revisar todas las ofertas, ya que puedes encontrar el mismo producto a precios muy diferentes. Además, si buscas, desubrirás un producto con mejor calidad/precio sin dejarte llevar por la gran bajada de precio en ese televisor, smartphone, tablet o lavadora.

Fíjate en el precio original

Los comercios están obligados a mostar el precio rebajado siempre, el precio original o el porcentaje de la rebaja (o las dos cosas).

Cuidado con las devoluciones

A pesar de ser el día de las gangas, esto no significa que las garantías de devolución cambien en los comercios. Según la OCU, si compras en persona solo están obligados a devolverte el dinero si lo que compras tiene algún defecto de fábrica. Si te arrepientes o te equivocas hay tiendas que no están obligadas a devolverte nada. No obstante, muchos comercios tienen políticas de devolución con las que si devuelves el producto te dan un vale por el mismo precio para gastar en esa tienda.

Demanda productos de primera calidad

La rebaja en los precios no implica que estos sean de segunda mano, 'outlet' o de menor calidad. Los productos rebajados tienen que tener la misma calidad de siempre. La norma no permite que se vendan como rebajados productos defectuosos.

Anucios claros y visibles

La OCU aconseja tener en cuenta que, durante unas rebajas, hay tiendas que pueden aplicar algunas condiciones especiales como no aceptar pago con tarjeta o cambiar su política de devoluciones. De todos modos, estas empresas deben anunciarlo clara y visiblemente para que todos los clientes lo vean.

Lleva siempre el tiquet de compra

Aunque puede parecer algo muy simple, se recomienda siempre llevar el tique o factura en caso de reclamación o devolución.

Pide tu hoja de reclamación

En esta fecha los comercios también están obligados a dar una hoja de reclamaciones en caso de que sea necesaria. El documento cuenta de 3 copias: una para el cliente, otra para la empresa y una tercera que se debe presentar en la Oficina de Consumo.

Evita las transferencias bancarias

Cuando compras por Internet tienes 14 días para arrepentirte y devolver el producto sin dar explicaciones. Entonces tendrán que devolver todo lo pagado. En caso de compra online, se recomienda utilizar una tarjeta prepago, una tarjeta de crédito o Paypal. Además, la OCU incide en evitar las transferencias bancarias si no te fías plenamente del vendedor.

Rechaza las compras compulsivas

Las compras impulsivas nunca fueron buenas. Por ello, es mejor hacer una lista de lo que realmente necesitas. Según la OCU, «Piensa, medita... y de nuevo, compara».

Recuerda: No es chollo todo lo que reluce

La OCU lleva años revisando los precios de cientos de productos a la venta en las principales tiendas online, para ver si las anunciadas rebajas son reales o si se hinchan los precios para bajarlos en esos días. Los resultados de estas monitorizaciones demuestran que, en conjunto, las anunciadas promociones del 'Black Friday' no son para tanto.