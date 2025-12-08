Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Clementinas cortadas por conejos. Obsérvese la ramilla pelada. LL.

Los conejos son grandes 'collidors'

Se extienden los daños causados directamente en clementinas y naranjas: los animales cortan de forma increíble los pedúnculos, tan bien como los profesionales

Vicente Lladró

Vicente Lladró

Valencia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:12

Comenta

La plaga de conejos está extendiendo las modalidades de daños que causan en los campos. Si hasta ahora se cebaban estos animales sobre todo con ... las plantaciones hortícolas, los brotes tiernos de cultivos leñosos bajos, plantones y cortezas de troncos a ras de suelo, ahora han añadido su apetencia por los pedúnculos que sujetan los frutos, con lo que éstos se desprenden al suelo y quedan inservibles, y se encaraman sin pudor a zonas más altas del ramaje, donde extienden su catastrófica huella.

