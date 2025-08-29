Los concursos de acreedores entre particulares se disparan en la Comunitat

Los concursos de acreedores de particulares, es decir, aquellos presentados por personas naturales no empresarios, siguen disparados en la Comunitat. Así queda reflejado en ... los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales', elaborado por la Sección de Estadística del organismo.

Así, los órganos judiciales valencianos registraron durante los tres primeros meses del año un 35,9% más de concursos que en el mismo periodo de 2024, con 2.129 entre todas las modalidades. Este incremento se debe, sobre todo, al aumento de los concursos de personas naturales no empresarios, que fue del 40,8%. Los concursos de personas jurídicas también aumentaron 19,9%, mientras que los concursos de personas naturales empresarios se redujeron un 15,8% durante el trimestre analizado por el CGPJ. Por autonomías la Comunitat es la cuarta del país por detrás de Cataluña, Madrid y Andalucía.

En el caso de los expedientes presentados por particulares, la Comunitat registró 1.866 entre enero y marzo, lo que representa un incremento del 40,8% respecto al mismo trimestre de 2024 y la sitúa de nuevo como la cuarta autonomía en número tras Cataluña, que encabeza la lista con 3.656 concursos presentados (el 23,09% del total nacional), Madrid con 2.839 y Andalucía con 2.338. En total, 15.833 personas físicas en España presentaron un concurso de acreedores sin ser empresarios, lo que supone un aumento del 44% y los sitúa como los de mayor incremento interanual, confirmando la tendencia alcista registrada en los últimos años.

Y es que cada vez son más los particulares que encuentran en los concursos de acreedores una vía de escape ante situaciones de insolvencia, pues pueden acogerse a este tipo de procedimientos quienes demuestren que no pueden afrontar el pago de sus deudas después de haber agotado la vía de acuerdos privados con los acreedores para intentar resolver la complicada situación económica. De hecho, la estadística de cierre de 2024 ya lo reflejaba, pues de los 7.117 concursos presentados el pasado año en la Comunitat, 6.099 correspondían a personas naturales sin actividad empresarial, que, a su vez, crecieron un 36,4% respecto a los 4.471 de 2023.

Según explica José Domingo, socio director y fundador del despacho Domingo Monforte Abogados, «muchos llegan a esta situación por la deuda generada debido a los créditos de consumo, frente a la de los empresarios, que es fruto de la actividad económica». A su juicio, «ha habido una expansión de consumo, producto del rebote emocional de la pandemia y que las entidades financieras ofrecen con mucha facilidad microcréditos, tarjetas revolving, etc. Hoy hasta se pide un crédito para las vacaciones. Hay un sobreendeudamiento financiero, con nuevos créditos que se sobreponen a los anteriores, y que acaban derivando en situación de impagos y, por tanto, en los concursos de personas naturales». «Es una dinámica muy compleja, como una bola de nieve», alerta.

A lo que añade que cada vez «se producen más situaciones como ésta» y recuerda, además, «que no se ha acompasado el nivel de vida con los salarios» pe. Según Domingo Monforte, «cualquier persona puede acudir a estos procedimientos, que son ordinarios» y que derivan de la conocida como Ley de Segunda Oportunidad, donde se contempla que el deudor debe ser de buena fe, es decir, encontrándose en situación de insolvencia, actúa con honestidad y transparencia en sus obligaciones económicas, pues se traslada la capacidad de estudiar la viabilidad del crédito a las entidades financieras.

Personas jurídicas y empresarios

Respecto a los concursos de personas jurídicas, durante el primer trimestre de 2025 se presentaron 199 en la región, cifra que supone un aumento del 19,9% respecto del mismo trimestre del año. En este caso, la Comunitat mantiene de nuevo la cuarta posición del país, por detrás de Cataluña, que fue el territorio donde se registraron más concursos de personas jurídicas con 423, lo que supone el 29,07 % del total. Le siguieron Madrid, con 227, y Andalucía, con 201.

Los concursos presentados por personas naturales empresarios en los órganos judiciales valencianos, un total de 64, mostraron un descenso interanual del 15,8%. En este caso, la valenciana es la segunda autonomía, sólo por detrás de Cataluña, con 414, que representan el 56,7% del total nacional. En la tercera posición se encuentra Madrid, con 50, y le sigue Castilla-La Mancha, con 30.