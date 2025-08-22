Tres nuevos jubilados por cada joven que comienza a trabajar

La Comunitat se encuentra un desafío demográfico sin precedentes: en los próximos diez años se jubilarán cerca de 580.000 personas, mientras que apenas ... 208.000 jóvenes se incorporarán al mercado laboral. En otras palabras, por cada tres trabajadores que se retiren, solo entrará uno nuevo, según el último análisis del Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco.

La situación es relativamente homogénea por provincias, aunque Alicante lidera las previsiones más desfavorables de la Comunitat, con 2,9 jubilaciones por cada nueva incorporación, frente a 2,8 en Valencia y 2,7 en Castellón.

La presión demográfica solo podrá amortiguarse con la llegada de nuevos flujos migratorios. El Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que entre 2026 y 2035 llegarán a la Comunitat más de 700.000 personas extranjeras, de las cuales alrededor de 400.000 buscarán activamente empleo. Su papel, según comunica el informe de Fundación Adecco, será esencial para cubrir vacantes en sectores con déficit de mano de obra, aunque la integración no estará exenta de retos: homologación de títulos, barreras idiomáticas y desajustes de cualificación siguen siendo obstáculos habituales.

La fundación advierte del gran riesgo de excluir a los profesionales mayores de 50 años en un contexto de déficit de relevo generacional. «Discriminar por edad es un contrasentido: supone desaprovechar la experiencia de más del 35 % de la población activa», señala Francisco Mesonero, director general de la entidad y director de Sostenibilidad de The Adecco Group. Prolongar la vida laboral de los sénior mediante fórmulas flexibles, teletrabajo o jubilaciones parciales no solo ampliaría la base de talento disponible, sino que además facilitaría la transferencia de conocimiento entre generaciones, así faciltando el trabajo para los jóvenes que se incorporan al mercado laboral.

El informe también apunta a la IA y la automatización como herramientas clave para compensar la falta de relevo. Estas nuevas tecnologías permitirán optimizar procesos en sectores como la industria, la logística, los cuidados y la administración, liberando recursos humanos para tareas de mayor valor añadido en las que se podrá centrar una gran parte de esa nueva fuerza de trabajo.

La Fundación Adecco subraya que el reto del relevo generacional no se resolverá con una única medida aislada, sino que exige un enfoque integral y coordinado entre administraciones públicas, empresas y sociedad civil. Este plan debería combinar, en primer lugar, la integración plena de la mano de obra migrante, que no puede limitarse a la llegada de nuevos trabajadores. En segundo lugar, la reactivación del talento sénior aparece como un pilar estratégico: prolongar la vida laboral mediante esquemas flexibles, incentivos fiscales o programas de mentoría. Finalmente, la aplicación estratégica de nuevas tecnologías —desde la inteligencia artificial hasta la robótica colaborativa— debe ser concebida como una herramienta de apoyo, orientada a liberar recursos humanos de tareas rutinarias.

«Estamos ante una década decisiva. Si alineamos talento, políticas activas de empleo y tecnología, este desafío puede convertirse en una oportunidad para reforzar la cohesión social y la competitividad de la Comunitat Valenciana», concluye Mesonero.