Imagen de dos trabajadores en la fábrica de Ford Almussafes LP

La Comunitat crecerá menos que la media española los dos próximos años debido a su debilidad industrial

El informe de Funcas apunta en la dirección opuesta al de BBVA Research, pero arroja que el empleo valenciano ofrecerá datos positivos gracias a la inmigración y al sector de la construcción

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:20

Comenta

La fotografía que traza Funcas sobre el futuro económico inmediato de la Comunitat tiene claros y oscuros, pero arranca con una conclusión rotunda: el territorio ... crecerá menos que el conjunto de España este año y el que viene. Un diagnóstico que el propio centro de análisis vincula, sobre todo, al lastre de una industria que no termina de despegar y que condicionará la evolución del PIB durante el bienio 2025-26. Aun así, el informe introduce un matiz: el empleo seguirá comportándose mejor de lo previsto gracias al tirón de la construcción y al aumento de población ocupada, especialmente por la vía de la inmigración.

