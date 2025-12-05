La Comunitat crecerá menos que la media española los dos próximos años debido a su debilidad industrial

La fotografía que traza Funcas sobre el futuro económico inmediato de la Comunitat tiene claros y oscuros, pero arranca con una conclusión rotunda: el territorio ... crecerá menos que el conjunto de España este año y el que viene. Un diagnóstico que el propio centro de análisis vincula, sobre todo, al lastre de una industria que no termina de despegar y que condicionará la evolución del PIB durante el bienio 2025-26. Aun así, el informe introduce un matiz: el empleo seguirá comportándose mejor de lo previsto gracias al tirón de la construcción y al aumento de población ocupada, especialmente por la vía de la inmigración.

En este sentido, Funcas prevé que la economía valenciana avance un 2,7% en 2025, por debajo de las comunidades que el próximo ejercicio —Baleares y Canarias, ambas con un 3,5%, y en menor medida Andalucía y Madrid, con un 3,3%—, diferencial que se agrandará en 2026, cuando la Comunitat crecerá un 1,8%, nuevamente por debajo de la media.

Unas previsiones que contrastan con el último informe de BBVA Research de finales de octubre, que situaba a la región como la «locomotora» económica nacional con unas previsiones de crecimiento del 3,6% del PIB en 2025 —gracias a la inversión pública para la recuperación post-dana y el aumento de las exportaciones— y del 2,9% para 2026, también la más alta del país.

Así las cosas, el motivo principal de este pesimismo, según han explicado desde Funcas, es el «tono relativamente débil» de la industria valenciana. El índice de producción industrial acumula una caída del 1,5% hasta septiembre, un retroceso que pesa especialmente en un territorio donde este sector tiene más peso que en la media del país. Y aunque la afiliación industrial muestra un comportamiento menos negativo que la producción, sigue situándose por debajo del conjunto nacional.

El sector servicios, por el contrario, evoluciona «en línea con la media». Turismo, comercio y actividades vinculadas al consumo mantienen tracción, pero no lo suficiente como para compensar la debilidad industrial.

Quien sí destaca, y de manera extraordinaria, es la construcción: según el informe, será el sector que más crecerá en toda España, impulsado por el auge de los visados de obra nueva y por una licitación pública que vive uno de sus mejores momentos. La Comunitat es, de hecho, la región donde más ha aumentado la afiliación en este sector.

El empleo resiste por la inmigración y la obra pública

Por su parte, el mercado laboral valenciano presenta un comportamiento paradójico: es la autonomía donde más empleo se ha creado desde 2019, pero no es la que más baja el paro. Funcas prevé que la tasa de desempleo cierre 2025 en el 11,7%, muy lejos del mínimo histórico del 8,3% registrado en 2006. ¿La razón? Un aumento muy intenso de la población activa —que crece más que en ninguna otra comunidad— y la entrada de mano de obra extranjera: el 79% del empleo creado desde 2022 corresponde a trabajadores inmigrantes, una cifra sin precedentes en el mercado laboral valenciano.

En términos generales, el centro de estudios advierte de que esta ampliación de la fuerza laboral es también lo que explicará que el paro siga bajando —aunque lentamente— en 2026, cuando la tasa prevista se situará en el 11,2%.

La brecha industrial se agranda

Funcas anticipa que 2026 volverá a ser un año desigual. El PIB valenciano crecerá un 1,8%, penalizado de nuevo por una estructura productiva en cuya industria pesan más «las ramas menos favorecidas en el ciclo actual» que en el resto de España, mientras que los segmentos de mayor dinamismo tienen menor implantación en la región.

Si bien, y pese a que el informe dibuja una Comunitat que se expande al ralentí por esta debilidad, el contrapeso seguirá siendo una construcción al alza gracias al fuerte crecimiento de los visados de vivienda y de la licitación oficial, dos indicadores que avanzan una actividad «muy intensa» en el sector.