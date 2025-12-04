Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de un Omoda, una de las firmas chinas presentes en la Feria del Automóvil LP

El auge de las marcas chinas y los 4.000 coches en venta, grandes reclamos de la Feria del Automóvil de Valencia

Una cuarta parte de las firmas presentes en el evento que arranca este viernes proceden del gigante asiático, en una edición marcada por más oferta, descuentos y un mercado al alza

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:42

Comenta

La Feria del Automóvil de Valencia vuelve este viernes a Feria Valencia convertida en un termómetro perfecto del momento que vive el sector, con unas ayudas públicas que empezarán a acelerar a partir de 2026 ... y un desembarco chino cada vez más visible al calor de la transición al coche eléctrico, donde sus precios son los más competitivos. De hecho, una cuarta parte de las marcas presentes este año son de origen asiático, varias de ellas emergentes y otras completamente nuevas en el recinto.

