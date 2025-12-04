El auge de las marcas chinas y los 4.000 coches en venta, grandes reclamos de la Feria del Automóvil de Valencia

La Feria del Automóvil de Valencia vuelve este viernes a Feria Valencia convertida en un termómetro perfecto del momento que vive el sector, con unas ayudas públicas que empezarán a acelerar a partir de 2026 ... y un desembarco chino cada vez más visible al calor de la transición al coche eléctrico, donde sus precios son los más competitivos. De hecho, una cuarta parte de las marcas presentes este año son de origen asiático, varias de ellas emergentes y otras completamente nuevas en el recinto.

En este sentido, el visitante que cruce las puertas del Nivel 2 se encontrará con 4.000 vehículos en venta, 46 marcas oficiales y 50.000 metros cuadrados abarrotados en una edición que llega en un momento dulce para el automóvil valenciano: las matriculaciones han crecido un 44,8% hasta noviembre y el vehículo de ocasión avanza un 8,2%, empujado también por el contexto de reposición tras la dana.

Y si algo destaca en el cartel de este año es el peso de las firmas chinas, ya no como curiosidad, sino como un actor central del mercado. Marcas como BYD, XPeng, Leapmotor, Lynk & Co, DFSK, SWM, EVO, Omoda, Jaecoo, Polestar-Geely o la propia MG se han hecho un sitio en la feria; algunas ya asentadas, otras en plena expansión y varias debutantes absolutas en Valencia.

Entre las novedades que desembarcan por primera vez destacan XPeng, Leapmotor —que aterriza con su apuesta eléctrica B10—, Lynk & Co, y la división española de Ebro-Chery, además de Foton, que llega al salón como representante de la industria china en el segmento de comerciales.

El mensaje es claro: la presencia china ya no es futuro, sino presente, y coincide con el contexto nacional en el que el propio Gobierno subraya la importancia de aprender de la capacidad tecnológica de los fabricantes asiáticos mientras impulsa el nuevo Plan Auto+, las ayudas estatales directas para eléctricos que sustituirán al Moves a partir de enero. Estas subvenciones —hasta 7.000 euros aplicados en el momento de la compra— buscan dinamizar un mercado donde los electrificados ya suponen una de cada cinco ventas, aunque todavía lejos de la media europea.

Más marcas, más oferta y el estreno del foro de industriales

Además, a las firmas del gigante asiático se suman también las incorporaciones de Alpine, Subaru, Suzuki y KGM, que ampliarán un escaparate que ya reunía a los gigantes habituales del mercado internacional: Ford, Jaguar, Land Rover, BMW, Mini, el Grupo Stellantis al completo (Peugeot, Citroën, Opel, DS Automobiles, Alfa Romeo, Abarth, Fiat y Jeep), Nissan, Kia, Hyundai, Mazda, Volkswagen, Audi, SEAT, Cupra, Skoda, Renault, Toyota, Lexus, Mitsubishi, Honda, Volvo y Tesla.

Por otro lado, la feria estrena el Foro de Vehículos Industriales y Comerciales, un espacio orientado para autónomos, pymes y profesionales donde se exhibirán furgonetas, pick-ups y vehículos industriales ligeros de hasta 3.500 kilos.

El evento mantiene su vocación de gran cita del puente de diciembre, con zona gastronómica renovada, food trucks internacionales, ambientación vintage y horario ininterrumpido de 11 a 20 horas (el lunes 8 cerrará a las 18 h).