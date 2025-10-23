Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de una zona industrial afectada por la dana Irene Marsilla

La recuperación post-dana coloca a la economía valenciana líder en crecimiento nacional con vistas a repetir en 2026

El impulso tras las ayudas por la catástrofe y la ejecución de fondos europeos sitúan a la Comunitat a la cabeza de las autonomías españolas con un aumento del 3,6% en 2025 según BBVA Research

Kike Cervera

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:20

La Comunitat Valenciana se ha convertido en la locomotora económica de España. Según el último informe de BBVA Research publicado este jueves, la región liderará ... el crecimiento nacional en 2025 con un avance del 3,6% del PIB espoleada por la recuperación tras la dana de 2024, el aumento de las exportaciones, el buen momento del turismo y la ejecución de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Un crecimiento que, según el estudio, podría consolidarse con una previsión del 2,9% para 2026, también la más alta del país.

