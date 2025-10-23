La recuperación post-dana coloca a la economía valenciana líder en crecimiento nacional con vistas a repetir en 2026

La Comunitat Valenciana se ha convertido en la locomotora económica de España. Según el último informe de BBVA Research publicado este jueves, la región liderará ... el crecimiento nacional en 2025 con un avance del 3,6% del PIB espoleada por la recuperación tras la dana de 2024, el aumento de las exportaciones, el buen momento del turismo y la ejecución de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Un crecimiento que, según el estudio, podría consolidarse con una previsión del 2,9% para 2026, también la más alta del país.

En este sentido, el servicio de estudios del BBVA destaca que la inversión pública y el mayor dinamismo de las exportaciones han sido claves para mejorar las previsiones, en un contexto en el que la economía española en su conjunto crecerá un 3%. Así, la Comunitat, se sitúa junto a Murcia (3,3%), Andalucía (3,2%) y Castilla-La Mancha (3,1%) entre las autonomías que han sabido superar el promedio nacional al calor de un mejor aprovechamiento de los fondos europeos y a la puesta en marcha de medidas de apoyo a los sectores afectados por la catástrofe climática, a las que hay que sumar a Canarias (3,5%), Madrid (3,3%) y Baleares (3,2%).

El informe subraya que el «efecto post-dana» ha actuado como acelerador económico en la región, al movilizar inversiones públicas y privadas en infraestructuras, logística y rehabilitación urbana. Estos proyectos, junto con el buen comportamiento del turismo y de la industria exportadora —especialmente el sector agroalimentario y la automoción—, han permitido un ritmo de actividad superior al del resto del país.

El impulso de la demanda interna y la ejecución de proyectos vinculados al MRR también han contribuido a reforzar la confianza empresarial y la creación de empleo. BBVA Research estima que la Comunitat ha consolidado una tendencia positiva que se mantendrá en 2026, cuando, pese a una previsible moderación del crecimiento nacional (2,3%), Valencia volvería a situarse al frente con un 2,9%.

Hablando de cifras, actualmente se han concedido ayudas y contratos por más de 3.600 millones de euros y abonado indemnizaciones de seguros por otros 3.300 millones en relación a la catástrofe de octubre de 2024. Si bien, el impacto en otras comunidades se reduce a medida que disminuyen las interacciones comerciales con la Comunitat Valenciana.

Perspectivas de continuidad

Para 2026, BBVA Research prevé una reducción de la brecha de crecimiento entre las regiones del norte y del sur del país, aunque la Comunitat mantendrá su ventaja gracias a su «mayor fortaleza en la demanda interna». Según el estudio, el avance de los proyectos financiados por los fondos europeos y la mejora en la competitividad del tejido empresarial permitirán mantener un ritmo de expansión sólido, incluso con un entorno global más moderado.

El informe apunta que la economía valenciana seguirá beneficiándose del efecto arrastre de la reconstrucción post-dana, del impulso al turismo y de la expansión de la inversión en energías renovables y tecnología, sectores que ya están atrayendo capital nacional e internacional.