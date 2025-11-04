La economía valenciana liderará el crecimiento nacional hasta 2027 con el reto de «ver cómo gastan las ayudas post-dana» El último informe de BBVA Research prevé un crecimiento del 3,6% del PIB en 2025 y del 2,9% en 2026 para la Comunitat, con 113.000 empleos nuevos y la tasa de paro en el 11,5%

Kike Cervera Valencia Martes, 4 de noviembre 2025, 13:40 Comenta Compartir

La Comunitat Valenciana mantendrá el liderazgo del crecimiento económico en España durante los dos próximos años, una tónica que podrá aprovechar y seguir manteniendo a futuro «siempre que el impulso derivado de la reconstrucción tras la dana y los fondos europeos se traduzca en inversión eficiente». Así lo ha explicado este martes Miguel Cardoso, economista jefe para España y Portugal de BBVA Research, durante la presentación en Valencia del informe 'Situación Comunitat Valenciana. Segundo semestre 2025', celebrada en la sede del banco en la calle Poeta Querol.

Según el documento, la economía valenciana crecerá un 3,6% en 2025 —por encima del 3% nacional y del 0,9% de la eurozona— y un 2,9% en 2026, lo que situará su PIB hasta 15 puntos por encima del nivel de 2019, el segundo mejor dato del país tras Madrid. De cumplirse este escenario, la región podría crear 113.000 nuevos empleos hasta finales de 2026 y reducir la tasa de paro al 11,5%.

El director territorial este de BBVA, José Manuel Mieres, ha destacado que estos resultados confirman el «buen tono de la economía valenciana», impulsada por la inversión pública, la reconstrucción y el turismo, aunque ha recordado que el reto pasa por «mantener ese crecimiento en el tiempo».

Cardoso ha subrayado que la Comunitat Valenciana «podría ser la segunda comunidad con mayor crecimiento acumulado desde 2019» gracias a la combinación de factores coyunturales y estructurales. «El crecimiento será sostenido si se invierte bien el dinero de las ayudas», ha afirmado, en referencia a los fondos canalizados tras la dana de 2024 y a los proyectos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Hasta agosto, se han licitado contratos y concedido subvenciones por valor de 5.255 millones de euros, equivalentes al 3,6% del PIB regional de 2024, además de 3.600 millones en ayudas directas y 3.300 millones en indemnizaciones de seguros. Según BBVA Research, la rápida ejecución de estas partidas está teniendo un efecto directo sobre la actividad económica, especialmente en la construcción, donde los visados de obra nueva no residencial se han duplicado en un año.

Empleo, turismo y consumo

El informe señala que la afiliación a la Seguridad Social crece un 3,4% en el acumulado anual, el segundo mayor ritmo del país tras Canarias. La recuperación del empleo es más intensa en las áreas urbanas, sobre todo en Valencia y Alicante, y está impulsada tanto por la inversión pública como por el dinamismo del sector servicios.

Por su parte, el turismo mantiene un papel protagonista: el gasto de visitantes extranjeros con tarjeta en TPV de BBVA crece un 15% interanual, más del doble que la media nacional. Y pese a que las pernoctaciones aumentan a menor ritmo, los datos reflejan «una evolución hacia precios más altos y un turismo de mayor poder adquisitivo».

Además, el consumo privado también muestra una tendencia positiva, impulsado por la mejora del poder adquisitivo de los hogares, con un crecimiento del gasto del 10,2% en lo que va de 2025. Las mayores subidas se observan en grandes superficies, salud y restauración.

Por el contrario, el gasto público se desacelera en línea con la tendencia autonómica. Y es que la remuneración de asalariados y los consumos intermedios avanzan a menor ritmo, lo que según Cardoso refleja «una cierta contención del gasto administrativo tras el esfuerzo inversor de 2024».

Exportaciones e industria, los puntos débiles

Si bien, no todo el panorama es positivo, pues según apunta el informe las exportaciones de bienes encadenan tres años de caídas y registran un descenso del 0,6% interanual en el acumulado de 2025, frente al +0,3% nacional. El retroceso se concentra en las semimanufacturas y el sector del automóvil, lastrado por la desaceleración global.

Cardoso ha explicado que la industria no energética, en especial la automotriz, «sigue en un proceso de adaptación a las nuevas preferencias del consumidor y a la transición eléctrica», con un parque vehicular envejecido, un fenómeno que alcanza allende nuestras fronteras, y la competencia creciente de fabricantes asiáticos.

Pese a todo, la caída del precio del petróleo y de los combustibles está mejorando la competitividad de las empresas exportadoras y reduciendo la inflación, que BBVA Research sitúa «en torno al 2% de media anual».

Factores que apoyan el crecimiento

Entre los elementos que seguirán empujando la economía valenciana, el informe destaca la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo, que ha reducido los tipos hasta el 2%, y el aumento del crédito hipotecario, que crece un 45% en la Comunitat frente al 39% nacional.

También se prevé que los salarios crezcan por encima de los precios (en torno al 3%), reforzando el consumo privado, y que la inversión en vivienda mantenga su contribución positiva a la demanda interna. Además, la inmigración está sosteniendo el crecimiento de la población activa, especialmente en franjas de edad laboral, lo que compensa parcialmente la pérdida de población joven española.

Riesgos y cuellos de botella

En el horizonte aparecen varios factores de riesgo. Cardoso ha señalado la incertidumbre comercial derivada de la política arancelaria de Estados Unidos, aunque ha precisado que el reciente acuerdo entre ambos países « podría reducir parte de la incertidumbre» para las empresas exportadoras valencianas, que se verían más afectadas que las del resto del país por ser de las más dependientes del mercado norteamericano, así como de la apreciación del euro frente al dólar (1 a 1,15) en el último año.

El economista jefe ha alertado también de que la inversión privada responde con debilidad a la recuperación y de que la falta de vivienda asequible se ha convertido en «un cuello de botella para el bienestar de la población joven y la atracción de talento».

No en vano, según el informe, la vivienda construida en la Comunitat cubre sólo el 30% de los nuevos hogares creados en los últimos cuatro años, una brecha que podría seguir presionando los precios dado el aumento sostenido de la población inmigrante frente a unas leyes que «parecen diseñadas para ralentizar» la construcción de nuevas residencias.

«El reto es aprovechar bien esta oportunidad»

Durante el turno de preguntas, Cardoso ha estimado que las ayudas vinculadas a la dana podrían sumar entre uno y dos puntos adicionales de PIB por año en 2025 y 2026, aunque ha advertido de que su impacto «se irá diluyendo hacia 2027» a medida que disminuyan los estímulos. «El reto es aprovechar bien esta oportunidad: el crecimiento será sostenido si se invierte bien el dinero de las ayudas», ha insistido.

Pese a la desaceleración prevista para 2026, BBVA Research considera que la Comunitat Valenciana «seguirá liderando el crecimiento nacional» gracias al efecto combinado de la reconstrucción, la fortaleza del consumo interno y la recuperación del empleo.