Caixabank recomienda acostumbrarse a la inestabilidad política El consejero delegado considera que el crecimiento económico debe convivir con este escenario ÁLVARO MOHORTE Valencia Viernes, 27 julio 2018, 11:04

El consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, recomienda que la sociedad se acostumbre a la inestabilidad política. Tras conocerse que el Gobierno de Sánchez no sacará adelante el flexibilizacion del techo de gasto por la negativa del PP, Podemos y otros partícipes de la moción de censura, el directivo considera que la sociedad debe acostumbrarse a crecer con mayorías políticas menos estables. En todo caso, reitera que no es un fenómeno nuevo, al encontrarse en país en esta situación desde hace años.

Sobre Cataluña, el directivo asegura que hacia falta dialogo «en el marco de la ley» y cree que el acercamiento entre el Gobierno y la Generalitat es bueno, «aunque el camino será largo». Sin embargo, esta comprensión no se extiende a la propuesta estatal de un impuesto a la banca. Gortázar se suma al rechazo, ya que no considera que sea el momento. Aunque entiende que, tras cuatro años de crecimiento económico, el déficit público sigue por encima del 3% y se debe reducir, no considera que ese esfuerzo deba cargar sobre la banca. Advierte que en el futuro el Estado debe estar en condiciones de apoyar a la sociedad cuando se produzca, pero debe afrontarse en cambio por otras vías.

Sobre un nuevo escenario de fusiones, Gortázar señala que no lo buscan, pero entiende que otros lo hagan. Caixabank se centrará en un crecimiento orgánico, según el directivo.

Aumento de beneficios

El Grupo CaixaBank obtuvo en el primer semestre de 2018 un beneficio atribuido de 1.298 millones, lo que significa un alza del 54,6% respecto al mismo periodo de 2017, según anunció en Valencia el consejero delegado de la entidad.

Los principales factores que han impulsado este crecimiento, según Gortázar, han sido la fortaleza de los ingresos 'core', la contención de costes, la reducción de las dotaciones y la mayor aportación de su entidad participada portuguesa BPI. Como ingresos 'core' la entidad entiende los propios de la actividad ordinaria de la entidad, como el margen de intereses, comisiones, ingresos del negocio de seguros, puesta en equivalencia de SegurCaixa Adeslas y las participaciones de BPI Bancaseguros.

La contribución a resultados del negocio de BPI en Portugal asciende a 76 millones (3 millones en el primer semestre de 2017). Si se tiene en cuenta la aportación de las participadas de BPI, la contribución total del banco portugués asciende a 252 millones.

La rentabilidad del Grupo CaixaBank (ROTE) mejora hasta el 10,4% –en línea con el objetivo del Plan Estratégico para 2018 del 9%-11%–, mientras que el ROTE recurrente del negocio bancario y asegurador alcanza el 12%, con un resultado de 1.121 millones. La rentabilidad del trimestre en mla mayor desde la fundación de Caixabank en 2011, pero lejos de la de la antigua La Caixa, debido a las diferentes características del mercado.

Crédito al consumo al alza

En el grupo, el crédito bruto a la clientela se sitúa en 225.744 millones (0,8% en el año) y la cartera sana crece un 1,6% en 2018 (3.366 millones). Si no se considera el efecto estacional de los anticipos a pensionistas de junio (1.601 millones de euros), la evolución de la cartera sana en el año es del 0,8%.

El crédito a particulares sano aumenta un 1,2% en el año (6,3% en el trimestre), impulsado esencialmente por el crédito al consumo en España (5% en el trimestre y 10,7% en el año). El crédito para la adquisición de vivienda continúa marcado por el desapalancamiento de las familias, si bien las caídas del saldo crediticio se reducen. De hecho, la nueva producción del crédito hipotecario mejora un 8% respecto al primer semestre de 2017.

Los recursos de clientes crecen hasta los 366.163 millones a cierre de junio de 2018, 4,8% más (16.705 millones), con un aumento del 6,1% de los recursos en balance y del 1,8% de los activos bajo gestión, que alcanzan los 98.316 millones (1,2% en el trimestre).

El margen de intereses del primer semestre de 2018 del grupo asciende a 2.432 millones (+3,5% respecto al primer semestre de 2017) gracias a la mejora de la rentabilidad del crédito, la intensa gestión de la financiación minorista y el ahorro en los costes de la financiación institucional.

Los ingresos por comisiones alcanzan los 1.293 millones, un +3,3% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Por un lado, descienden un 5,9% las comisiones bancarias, de valores y otros; por otro, se mantiene la tendencia de crecimiento de las comisiones de los fondos de inversión (+18,4%), planes de pensiones (+9,4%) y comercialización de seguros (+26,7%) por el incremento sostenido de la actividad comercial y del patrimonio gestionado.

La entidad sigue reforzando su liderazgo en banca digital con la mayor base de clientes digitales en España: cuota de penetración del 32%; 5,8 millones de clientes digitales (el 55% del total de clientes en España) y 5 millones de clientes en banca móvil.

Caixabank destaca que el crecimiento de la entidad en pago por móvil es exponencial ya que ha pasado de 165.000 operaciones en junio de 2017 a 2,2 millones en junio de 2018, con un importe medio por operación de 32,5 euros. Desde enero, los clientes de la entidad han realizado más de 10 millones de operaciones. Así, CaixaBank lidera el pago por móvil en España con cerca del 50% del total de operaciones.

El negocio de las participaciones contribuye al Grupo con un resultado de 415 millones. Incluye los ingresos por dividendos, básicamente Telefónica (104 millones), y los resultados de las entidades valoradas por el método de la participación, que incorporan 118 millones de resultado neto atribuido de BFA. En el mismo periodo del año anterior se registró un resultado atribuido negativo de 97 millones derivado de la venta por BPI del 2% de la participación en BFA.

Las ganancias/pérdidas por activos y pasivos financieros y otros se incrementan hasta los 293 millones como resultado, entre otros, de materializar plusvalías latentes de activos financieros disponibles para la venta, y por la revalorización al precio de venta de la participación de BPI en Viacer.

La ratio de morosidad del Grupo CaixaBank se reduce hasta el 5,3% (6,5% en junio de 2017 y 6% en diciembre de 2017). Los saldos dudosos descienden hasta los 12.714 millones (-981 y -1.591 millones en el trimestre y desde diciembre, respectivamente), tras la gestión activa, que incluye la venta de carteras.

La ratio de cobertura aumenta hasta el 56% (+6 puntos porcentuales en el año, entre otros, tras la implantación de IFRS9 que supuso el registro de provisiones para riesgo de crédito de 791 millones).

Las pérdidas por deterioro de activos financieros y otras provisiones disminuyen un 57% respecto al mismo periodo de 2017, hasta los 531 millones.

Este epígrafe recoge, por un lado, las pérdidas por deterioro de activos financieros, que disminuyen hasta los 248 millones de euros, un 47,5% menos respecto al mismo periodo del ejercicio 2017 y, por otro, las otras dotaciones a provisiones, que caen un 62,9%, hasta los 283 millones. En el segundo trimestre, derivado de la operación de recompra de Servihabitat, pendiente de formalización a 30 de junio, se ha registrado una provisión de 152 millones correspondiente a la diferencia entre el precio de recompra a TPG del 51 % y el valor razonable estimado para esta participación.

En 2017 incluía, entre otros, el registro de 455 millones de euros asociados a prejubilaciones (152 y 303 millones de euros en el primer y segundo trimestre del ejercicio, respectivamente) y 154 millones de saneamiento de la exposición en Sareb en el primer trimestre.

Desconsolidación del negocio inmobiliario

Durante el segundo trimestre de 2018, CaixaBank ha llegado a un acuerdo para adquirir el 51% del capital social de Servihabitat y recuperar el control del servicer inmobiliario. La operación ha dado lugar a un resultado negativo registrado en junio de 2018 de 204 millones.

Adicionalmente, CaixaBank ha acordado vender su negocio inmobiliario (comprende principalmente la cartera de activos inmobiliarios disponibles para la venta a 31 de octubre de 2017, así como el 100% del capital social de Servihabitat) a una compañía de nueva creación propiedad en un 80% de Lone Star y en un 20% de CaixaBank. El cierre de esta operación implicará la desconsolidación del negocio inmobiliario y se estima que tendrá un impacto neutro en la cuenta de resultados.

El valor neto contable estimado de la cartera de activos inmobiliarios disponibles para la venta a 30 de junio de 2018, excluyendo los inmuebles incluidos en el perímetro de la operación descrita, asciende a 522 millones de euros.