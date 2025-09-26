El bono turístico para afectados por la dana se amplía con 7,9 millones extra

El bono turístico para afectados por la dana, conocido bajo el nombre de 'Recuperem Turisme 2025', se ampliará con 7,9 millones de euros extra, ... que se añadirán a los 10,1 ya entregados en dos remesas distintas. De esta manera, la Generalitat otorgará un total de 18 millones.

Así lo ha anunciado este viernes el jefe del Consell, Carlos Mazón, en el acto de la primera edición de los Premis Turisme Comunitat Valenciana, al que ha acudido junto a la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero; el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols y la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano.

Hasta la fecha, se han realizado más de 36.000 reservas en establecimientos de la Comunitat Valenciana a través de estos bonos, lo que confirma, según Mazón. que esta medida está recibiendo «una gran acogida porque responde a una necesidad real como es la recuperación emocional de las personas afectadas por las riadas». Además, ha agradecido la colaboración del sector para llevar a cabo esta medida.

El citado bono es una ayuda del 100% de la reserva hasta un máximo de 350 euros para disfrutar 2 noches consecutivas en alojamientos turísticos de toda la Comunitat Valenciana. Se puede usar para viajar entre el 26 de mayo y el 22 de diciembre ininterrumpidamente, incluidos los meses de verano.

Cifras del sector

El presidente de la Generalitat ha remarcado que el turismo es un ejemplo de «convivencia, sostenibilidad y equilibrio» que contribuye al desarrollo económico y social. «Hay un punto adecuado entre no perder la ambición y actuar con sensatez, porque el turismo nos hace más tolerantes, y nos lleva a conocer nuevos principios y maneras de ver la vida», ha apuntado.

Durante su intervención, Mazón ha destacado que la temporada estival ha dejado cifras «extraordinarias», lo que demuestra que el turismo es «una fuente de riqueza, pero sobre todo un gran escaparate«.

Tras los datos alcanzados en verano, septiembre está prolongando la temporada y se están registrando cifras de ocupación con porcentajes que oscilan entre el 80 y el 90% en la mayoría de las zonas turísticas, por lo que mantener estas cifras es una de las claves para seguir desarrollando una estrategia turística que garantice estabilidad, rentabilidad y proyección más allá de los meses centrales del verano.

El presidente ha señalado que «no es objeto de debate la capacidad de crecimiento, ambición y equilibrio que está proporcionando el sector turístico», por lo que ha reiterado el compromiso del Consell con una industria que supone el 16% del producto interior bruto (PIB) y que genera más de 280.000 puestos de trabajo en las tres provincias.