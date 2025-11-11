Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Comprobar resultados del Sorteo 11 del 11 de la ONCE: doce premios millonarios
Imagen de Pilar Bernabé este martes en La Torre LP

Bernabé acusa a Catalá de bloquear la reconstrucción post-dana: «sólo han justificado 400.000 euros de 137 millones»

La delegada del Gobierno reprocha al Ayuntamiento de Valencia su «falta de gestión y prioridades» en el uso de los fondos y recuerda que el plazo para justificar las ayudas vence en febrero

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 22:03

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha acusado este martes, en las obras de recuperación de caminos agrícolas en las pedanías ... del sur, al Ayuntamiento de Valencia de «bloquear» la reconstrucción de esta zona de la ciudad tras la dana, al tiempo que ha denunciado la «falta de gestión y de prioridades» del consistorio en el uso de los fondos destinados a reparar los daños de la catástrofe.

