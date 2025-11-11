Bernabé acusa a Catalá de bloquear la reconstrucción post-dana: «sólo han justificado 400.000 euros de 137 millones»

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha acusado este martes, en las obras de recuperación de caminos agrícolas en las pedanías ... del sur, al Ayuntamiento de Valencia de «bloquear» la reconstrucción de esta zona de la ciudad tras la dana, al tiempo que ha denunciado la «falta de gestión y de prioridades» del consistorio en el uso de los fondos destinados a reparar los daños de la catástrofe.

Así, durante su visita a los trabajos en Faitanar y La Torre, donde el Gobierno de la nación ha anunciado una inversión de 2,4 millones de euros, Bernabé ha advertido que «de los 137 millones transferidos por el Gobierno, el Ayuntamiento sólo ha presentado memorias por valor de 400.000 euros». Una cifra que, a su juicio, «no se corresponde con la magnitud de los daños sufridos ni con la capacidad del consistorio».

«¿Cómo es posible que se hayan presentado memorias por apenas 400.000 euros cuando el plazo para entregar los proyectos finaliza en febrero?», se ha preguntado la delegada, que ha mostrado su «preocupación por el funcionamiento y la capacidad de gestión del Ayuntamiento de Valencia».

Según ha explicado, el Ejecutivo central ya ha puesto a disposición de los municipios todos los recursos necesarios para afrontar las reparaciones tras el temporal, pero considera que el consistorio «no está priorizando» las actuaciones urgentes. «En el borrador de presupuestos municipales para 2026 sólo hay previstos 30 millones de euros para la recuperación de las pedanías del sur cuando tienen 137 millones disponibles», ha lamentado Bernabé, antes de añadir que «eso es una cuestión de prioridades».

La representante del Gobierno ha recordado, además, que los huertos urbanos de La Torre podrían estar ya ejecutados «de manera rápida» por TRAGSA, «pero el Ayuntamiento prefiere posponerlos al primer semestre de 2027».

Inversión estatal en marcha

Las actuaciones impulsadas por la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) incluyen la mejora de 177 kilómetros de caminos rurales, con limpieza de cunetas, refuerzo de bases, pavimentación con aglomerado y reconstrucción de muros. «Estas obras van directamente a mejorar la calidad de la huerta del sur y, por tanto, de la propia ciudad y su patrimonio», ha subrayado Bernabé.

La delegada ha visitado los trabajos junto al presidente de Seiasa, Francisco Rodríguez Mulero, y ha insistido en que el Gobierno «está cumpliendo con Valencia y con sus pedanías».

Críticas al PP y a la gestión del 29-O

En la misma comparecencia, Bernabé ha aprovechado para lanzar un nuevo reproche al Partido Popular por su gestión del episodio de la dana del 29 de octubre de 2024, al asegurar que el PP es «una máquina de mentir» tras ofrecer «siete versiones diferentes» sobre aquel día. «Todo el mundo ha mentido: Mazón, Feijóo y la señora Pradas», ha afirmado, aunque ha centrado su intervención en reclamar «responsabilidad y eficacia» a las administraciones locales.

«Después de lo que hemos vivido, lo que los valencianos esperan no son excusas, sino soluciones», ha concluido.